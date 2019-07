Cinderella Boy: Recensione della Serie Animata in DVD

Su gentile concessione di Kochmedia, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione della Serie Animata Completa di Cinderella Boy, disponibile già per l’acquisto nel formato DVD.

Cinderella Boy: Unboxing del cofanetto DVD

Iniziamo con l’Unboxing del Cofanetto, dove al suo interno potete trovare come sempre:

Una custodia DVD doppia contenuta in una confezione cartacea

contenuta in una confezione cartacea 3 DVD con tutti gli Episodi della Serie Animata

Un libretto cartaceo contenente bozzetti preparatori di personaggi e luoghi, armi utilizzate nell’Anime e le Sinossi dei vari Episodi

Interessante la scelta di includere nel libretto cartaceo ben più delle sole sinossi o bozzetti, una vera chicca per coloro che hanno apprezzato la Serie Animata. Gli Episodi per un totale di 13, sono suddivisi in 3 differenti DVD, nei quali è possibile trovare anche le single originali, l’audio italiano o giapponese e il supporto per i sottotitoli italiani.

Cinderella Boy: Le origini dell’Anime

Cinderella Boy anche se potrebbe sembrare a primo impatto una sorta di Spinoff di una delle Serie Animate più celebri, ossia Lupin III, non ha nulla a che vedere con la stessa, in quanto si tratta di una nuova opera (si fa per dire) basata sul Manga di Monkey Punch, pubblicato in Giappone tramite Kobunsha nel lontano 1980.

Nonostante il Manga abbia origini molto lontane, l’Anime fu trasmesso la prima volta in Giappone solo nel 2002, giungendo in Italia l’anno successivo sia in DVD che tramite l’emittente televisiva MTV.

Il successo della Serie Animata portò alla nascita di un lungometraggio intitolato Cinderella Boy – Una strana coppia di investigatori, dove al suo interno sono presenti gli spezzoni migliori della serie originale, incentrati sulla giovane e stramba coppia.

Cinderella Boy: Trama

Cinderella Boy trasporta lo spettatore in un ipotetico futuro, dove due investigatori di nome Ranma Hinamatsuri e Rella Cindy Shirayuki sono vittima di un incidente stradale, il quale li porterà a vivere uno strano avvenimento.

Ogni notte, trascorse le 24 ore, si ritroveranno l’uno nel corpo dell’altro, così vicini eppure cosi lontani. La giovane coppia dovrà indagare sul caso più misterioso della loro carriera, il quale li porterà a scoprire il mistero che si cela attorno allo scambio di identità.

La versione DVD dell’Anime vanta naturalmente la risoluzione originale ma rimasterizzata in DVD e contenenti contenuti aggiuntivi come le sigle originali e il libretto cartaceo tipico delle opere in DVD o Bluray distribuite da Koch Media (Anime Factory).

Se avete apprezzato la Serie Animata sarete lieti di sapere che a distanza di 16 anni torna in DVD per una edizione da collezione, la quale si affianca alle tante opere commercializzate da qualche anno a questa parte.

La possibilità di scegliere l’audio in giapponese con i sottotitoli in italiano, permette allo spettatore di visionare l’opera nella lingua nativa. Avremmo sicuramente optato per una versione Bluray ma la qualità Audio/Video del DVD è al di sopra degli standard.

Se siete interessati ad acquistarlo potete trovare il cofanetto su Amazon ad un costo di 23,86€!