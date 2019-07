Flinstones: Warner Bros annuncia il Remake

Warner Bros annuncia il remake dei Flinstones, una delle più celebri opere di Hanna-Barbera, il quale ci riporterà indietro di milioni di anni, fino all’età della pietra.

Chi non è cresciuto con Fred, Barney, Wilma e Betty? Presto gli antenati più amati dal pubblico torneranno in una nuova versione rivolta al medesimo target della serie originale. Warner Bros e Brownstone Productions affermano che il remake vedrà il ritorno dei medesimi personaggi e ambientazione ma Fred e Barney vivranno nuove avventure.

Gli antenati sono andati in onda per la prima volta il 30 Settembre del 1960 sulla rete ABC, incentrato su una versione degli anni 60 ambientata nella città di Bedrock durante l’età della pietra, dove erano già presenti automobili a propulsione umana, dinosauri di ogni tipo impiegati in lavori domestici ed alcune delle attività di cui oggi disponiamo, come cinema, bowling e cosi via dicendo.

L’ultimo episodio della serie fu trasmesso il primo Aprile del 1966, a distanza di oltre 50 anni, la serie continua ad essere trasmessa sulle varie emittenti televisive, vanta di cofanetti DVD e Bluray, film e lungometraggi animati oltre videogiochi, gadget ed altro ancora.

I Flinstones vennero prodotti da Hanna-Barbera Productions, i cui fondatori “William Hanna, Joseph Barbera e George Sidney oramai scomparsi agli inizi degli anni 2000, hanno dato vita anche ad opere come i Jetsons, l’orso Yoghi, Braccobaldo, Top Cat e molti altri ancora.

Non ci resta che attendere per avere i primi dettagli sul remake dei Flintstones.