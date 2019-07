Dragon Ball Super Broly: Recensione Trailer e Unboxing

Dragon Ball Super Broly dopo il debutto nei Cinema avvenuto lo scorso Febbraio, è finalmente disponibile anche in Home Video DVD e Bluray ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione Kochmedia (Anime Factory).

Dragon Ball Super Broly: Recensione

Dragon Ball è senza ombra di dubbio una delle serie animate più amate dal pubblico, la quale vanta ben 20 lungometraggi e diverse serie. Per il 20° film è sceso in campo lo stesso Akira Toriyama, pronto a portare o riportare sul grande schermo il celebre Saiyan della leggenda, noto come Broly.

Dragon Ball Super Broly approfondisce ulteriormente la storia e caratterizzazione del suddetto personaggio, dall’isolamento per ordine di Re Vegeta agli anni trascorsi in solitudine, i quali hanno forgiato il carattere e la forza del Super Saiyan.

Freezer come abbiamo visto in Dragon Ball Z distrugge il pianeta Vegeta, gli unici superstiti sono Goku e Vegeta, inviati su due pianeti diversi ma con il medesimo obiettivo,conquistarli per espandere il dominio dei Saiyan.

Goku si affeziona al suo padre adottivo, ciò lo porterà ad essere il salvatore e difensore della Terra, Vegeta invece ha intenzione a tutti i costi di portare a termine il compito che gli è stato affidato, sapendo il tradimento di Goku si recherà sul pianeta per scontrarsi con lui.

Nel frattempo Broly cresce in solitudine e l’odio verso chiunque intralci il suo cammino aumenta a dismisura nel suo cuore, tramutandolo in potere che va al di là di ogni immaginazione e dando vita al Saiyan della leggenda.

Goku e Vegeta diventati oramai amici decideranno di unire le forze per sconfiggere un nemico comune, il quale minaccia la vita nell’intero Universo.

Il film è un susseguirsi di flashback che rimandano agli episodi visti in passato con Dragon Ball Z e momenti narrativi incentrati su aspetti differenti legati alla storia dei Saiyan, dalla scomparsa del loro pianeta, a come Freezer abbia radunato le sfere del Drago per esprimere un desiderio.

In Dragon Ball Super Broly abbiamo così la possibilità di approfondire la storia di uno dei personaggi più iconici dei lungometraggi animati della serie, il quale è apparso più volte in passato dandoci la possibilità di conoscerlo sotto vari aspetti ma mai approfondendoli.

Il team di animatori e disegnatori ha fatto un egregio lavoro nella realizzazione della pellicola cinematografica diventata Home Video tempo dopo, la cura nei dettagli rende il film un Must to Have, sia che siate fan della saga da tempo che nuovi spettatori.

Il Bluray oltre a sfoggiare una copertina animata, simile alle figurine degli anni 90, include al suo interno dei video dedicati al doppiaggio dei principali personaggi da parte dei celebri doppiatori italiani, delle cartoline su Broly, Vegeta e Goku SSJ Blue e Golden Freezer e una figurina speciale da collezione.

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

