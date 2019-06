Dragon Ball Super Broly Steelbook: Il titolo più venduto della settimana

Dopo il grandissimo risultato cinematografico, Dragon Ball Super: Broly continua a riscuotere un incredibile successo. La versione Steelbook del film, disponibile dal 20 giugno in edizione Ultra Limited, è il titolo più venduto nella settimana #25 dopo soli sette giorni dall’uscita sul mercato.

E dal 4 luglio 2019 non perderti le fantastiche Limited Edition con cover lenticolare, in DVD e Blu-Ray.

Oltre allo speciale sul doppiaggio, ognuna di queste edizioni speciali include:

5 card da collezione di Son Goku, Vegeta, Golden Freezer, Broly e del poster cinematografico

una bustina omaggio di Dragon Ball Super Card Game

un buono per un ingresso gratuito* a Mirabilandia.

SINOSSI

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo!

Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Promozione valida fino al 3 novembre 2019. Se sei accompagnato da due persone che acquistano rispettivamente il biglietto di ingresso, ricevi un ingresso gratuito per Mirabilandia! Il biglietto dà diritto alla promo “Il giorno dopo entri gratis!” (Consulta il regolamento al tuo arrivo al parco o su mirabilandia.it)