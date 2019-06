DR.STONE: I primi episodi dell’Anime al RiminiComix

Crunchyroll ed Edizioni Star Comics, in collaborazione con Riminicomix, vi invitano sabato 20 luglio alla proiezione pubblica dei primi 2 episodi di Dr.STONE!

Prodotta da TMS e tratta dall’omonimo manga dei maestri Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e Boichi (Sun Ken Rock, Hotel), originalmente serializzato sulla prestigiosa rivista «Weekly Shonen Jump» (Dragon Ball, One Piece, Naruto), Dr.STONE è una serie avvincente, spettacolare e innovativa, in cui i protagonisti combatteranno per il destino del mondo a colpi di… scienza!

Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, Senku Ishigami, un ragazzo straordinariamente intelligente e amante dalla scienza, si risveglia.

Di fronte a un mondo di pietra e al totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo.

Iniziando dal suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si è risvegliato nello stesso periodo, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Una straordinaria avventura sta per iniziare attraverso due milioni di anni di storia della scienza, dall’età della pietra ai giorni nostri!

La proiezione si terrà Sabato 20 luglio dalle ore 21:00 nella sala incontri della Palazzina Roma, in Piazzale Federico Fellini 3, a Marina centro di Rimini. L’evento sarà introdotto da Loriana Giuliani (Crunchyroll Italia) e Cristian Posocco (Edizioni Star Comics). Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un poster celebrativo e… altre piacevoli sorprese!

Non rimanete pietrificati, il 20 luglio siete tutti invitati alla località balneare più famosa d’Italia per l’evento fumettistico più… cool dell’estate!

SINOSSI

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo… Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! Si apre il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction! #sciencepower!