Capitan Harlock: Recensione del cofanetto DVD della Serie Completa

La distribuzione da parte di Koch Media dei cofanetti delle serie animate, continua con Capitan Harlock, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Capitan Harlock Recensione: La serie completa in DVD

Il cofanetto di Capitan Harlock è una manna dal cielo per coloro che sono cresciuti con le celebre serie animata. Al’interno della confezione troverete 7 DVD nei quali sono riportati gli episodi 1-42 che compongono la serie completa e il classico libretto cartaceo che riporta le sinossi di ogni episodio e bozzetti preparatori dei personaggi.

Capitan Harlock ci porta nello spazio, per la precisione nell’anno 2977. Gli abitanti della Terra unificati sotto un governo mondiale trascorrono i giorni nell’apatia. Solo pochi uomini hanno scelto la bandiera della libertà e sfidando le nuove frontiere dell’avventura, decidono di salpare verso l’immensità dello spazio diventandone i pirati.

A 2 milioni di anni luce dalla Terra un’immensa flotta di astronavi si muove verso il pianeta Terra, pronta a rivendicare ciò che ritiene sia la propria seconda patria.

Capitan Harlock è un Manga di fantascienza scritto e illustrato da Leiji Matsumoto, pubblicato in Giappone tra il 1977 e 1979 dalla Akita Shoten. Il successo del Manga portò alla realizzazione di una serie animata diretta da Rintarou e prodotta dalla Toei Animation.

La serie fu trasmessa la prima volta nel lontano 1978 in Giappone tramite la TV Asahi, seguita da altre serie, spinoff, lungometraggi cinematografici ed opere di vario tipo, l’ultimo risalente al 2013 con il film in computer grafica.

La serie animata ruota attorno alle sfide poste nella vita degli uomini, i quali spingono gli stessi a ricorrere alla violenza per risolvere i problemi. A differenza del Manga, l‘Anime introdusse personaggi inediti con un finale conclusivo, dato che sul Manga è aperto.

In Italia la serie arrivò nel 1979 e venne trasmessa dal 9 aprile all’11 maggio tramite il programma Buona sera con Rita al circo. A causa del telefilm Spazio 1999, la serie non ottenne il successo sperato, almeno fino alla trasmissione delle repliche nella TV dei ragazzi il 18 Settembre con i nuovi episodi dal 31 Ottobre e 27 Novembre dello stesso anno.

A distanza di anni, per la precisione nel 1987, la serie fu trasmessa anche su Italia 7 in replica, seguita dal film Capitan Harlock: L’Arcadia della mia giovinezza e la serie Capitan Harlock SSX – Rotta verso l’infinito, di cui vi abbiamo parlato QUI.

In Italia Capitan Harlock trovò posto anche nel 2007 tramite Cultoon e Sky.

Concludiamo con la distribuzione in Home Video che iniziò proprio nel 1979 in 14 VHS distribuite da Medusa Video, seguita dai DVD nei primi anni del 2000 grazie a Yamato Video. Soltanto da questo mese è disponibile per l’acquisto il cofanetto distribuito da Koch Media, il quale include non solo la serie completa divisa in 7 DVD ma anche il libretto cartaceo.

Ricordiamo che la serie fu pubblicata anche tramite il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport nel 2016. Una pela da non lasciarsi scappare se siete cresciuti con le avventure spaziali del celebre Capitan Harlock.