Captain Marvel disponibile dal 26 Giugno in DVD e Bluray

Captain Marvel, la spettacolare avventura che, grazie a ai super poteri della protagonista Carol Danvers, ha elettrizzato e ispirato il pubblico di tutto il mondo superando il miliardo di dollari al box office globale è disponibile dal 19 giugno sulle piattaforme digitali (Itunes, GooglePlay, Chili, Rakuten e TimVision) e dal 26 giugno nei migliori negozi fisici e online in DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra-HD e SteelBook Blu-ray 3D.

Moltissimi i contenuti extra che includono featurette sul percorso di crescita e trasformazione di Brie Larson (Captain Marvel) e sull’impatto che il suo personaggio ha avuto sugli spettatori. Non mancheranno focus sull’influenza di Nicky Fury (Samuel L. Jackson) all’interno del Marvel Cinematic Universe, sull’intesa perfetta tra i registi Anna Boden & Ryan Fleck, il conflitto sempre acceso tra Skrull e Kree e l’incredibile talento felino del gatto che interpreta Goose. Imperdibili anche le sei scene tagliate, i commenti dei registi, i titoli di coda con divertenti sorprese, i bloopers e le creatività mai viste prima insieme a foto di produzione inedite.

CONTENUTI EXTRA:

Blu-ray & Digital:

Versioni Alternative Riproduci il film con l’introduzione – Un’introduzione al film ideata e raccontata dai suoi registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck. Riproduci il film con il commento audio – I commenti dei registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck durante il film.

Featurette: Diventare un Supereroe – Qui è possible seguire il percorso di Brie Larson verso il Maervel Cinematic Universe e scoprire cosa ci voglia per diventare un Marvel Super Hero in tutto e per tutto. Momento Grande Eroe – In questa clip si mette in evidenza il grandissimo impatto dell’ingresso di Captain Marvl nel Marvel Cinematic Universe. Il suo arrivo è stato di ispirazione per il pubblico di tutto il mondo! L’origine di Nick Fury – Una testimonianza di come I più importanti avvenimenti del Marvel Cinematic Universe siano passati davanti agli occhi di Nick Fury che non è certo rimasto a guardare: la sua influenza ha aiutato questo stesso Universo a prendere forma. La Squadra Perfetta – Ecco perché Anna Boden & Ryan Fleck sono la coppia perfetta per la regia del film sul Marvel Super Hero più potente di sempre. Gli Skrull e i Kree – Un’occhiata più ravvicinata agli Skrull e ai Kree, al loro perenne conflitto e all’importanza dei cambi di prospettiva all’interno del film. Un Gatto Isterico – Il cast e la crew del film raccontano come sia stato lavorare con Goose, sottolineando l’incredibile talento dimostrato dal felino nell’interpretazione di un personaggio così complesso.

Scene Eliminate “Chi Ammiri di Più?” – Yon-Rogg, il Comandante dei Kree, deve rispondere all’Intelligenza Suprema che lo interroga sulle sue capacità di leadership. Reclute Starforce – In una stanza piena di studenti, Yon-Rogg tiene una lezione sulla missione dei Kree, ovvero quella di difendere tutte le Nazioni dal flagello degli Skrulls. Verso Torfa – Vers (Danvers) e i suoi compagni della Star Force discutono insieme per preparare la loro missione di salvataggio su Torfa. “Me lo fai un Sorriso?” – In questa versione alternativa di una scena del film, Vers sta consultando una mappa quando le arriva un’ambigua offerta di assistenza. Scatola Nera – Kelly tenta di rintracciare Vers e Fury dopo la loro fuga su un quadjet dalla base congiunta NASA-USAF. Errore da Recluta – L’agente cadetto dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson aiuta il Direttore Keller a tirarsi fuori da un’imbarazzante situazione.

Papere – Il destino dell’universo è in bilico mentre il cast si diverte con oggetti di scena e bloopers sul set.

Contenuti Esclusivi sulle Piattaforme Digitali:

Viaggio negli effetti visivi con Victoria Alonso – Come la visione dei registi ha preso vita sul grande schermo grazie all’abilità del Visual Effects Team.

– Come la visione dei registi ha preso vita sul grande schermo grazie all’abilità del Visual Effects Team. Che cosa costruisce un ricordo: Nei meandri della mente – Cosa ci vuole per realizzare una sequenza action in un film Marvel? Nientemeno che un piccolo ma epico lavoro di squadra!

– Cosa ci vuole per realizzare una sequenza action in un film Marvel? Nientemeno che un piccolo ma epico lavoro di squadra! Concept Art – Una serie di artwork di Captain Marvel permettono di ripercorrere lo sviluppo visivo dei personaggi.

– Una serie di artwork di Captain Marvel permettono di ripercorrere lo sviluppo visivo dei personaggi. Immagini sul set – Un’incredibile raccolta di dietro le quinte e foto di produzione.

Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostra al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel. Il film segue le vicende che portano Carol Danvers a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati.

Il film è interpretato inoltre da Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

Prodotto da Kevin Feige, Captain Marvel vede Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher e Stan Lee nel ruolo di produttori esecutivi. La storia è scritta da Nicole Perlman e Joe Shrapnel & Anna Waterhouse, mentre la sceneggiatura è firmata da Anna Boden & Ryan Fleck e Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer.

DISC SPECIFICATIONS

Product SKUs: Digital : HD, SD

Physical : Blu-ray 4K Ultra-HD, SteelBook Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD

Feature Run Time: 123 minuti circa

Aspect Ratio: 2.39:1

Audio: Blu-ray 4K Ultra-HD : Inglese Dolby Atmos 7.1.4; Italiano, Tedesco, Giapponese e Spagnolo latino-americano Dolby Digital Plus 7.1; Francese canadese Dolby Digital 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 2.0; Blu-ray : Inglese 7.1 DTS-HDMA; Italiano Dolby Digital 7.1; Ceco, Polacco Dolby Digital 5.1; Spagnolo DTS Digital 5.1 DVD : Inglese, Italiano, Spagnolo, Francese Dolby Digital 5.1; Digital HD e SD (Inglese 5.1/2.0, Italiano 5.1/2.0).

Sottotitoli:

Blu-ray : Italiano, Inglese per non udenti; Ceco; Olandese, Tedesco; Greco; Coreano; Polacco; Russo; Spagnolo;