Universal Pictures: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Agosto 2019

Giugno sta volgendo al termine, mentre attendiamo le uscite Home Video DVD e Bluray di Luglio 2019 quest’oggi vogliamo svelarvi già quelle di Agosto 2019 firmate Universal Pictures.

WONDER PARK

Genere: Animazione

Animazione Formati : Bluray / DVD

: Bluray / DVD Data di uscita: 28 Agosto

June, una ragazza piena d’immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si

trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l’unica in grado di riportare tutto all’ordine. Insieme a questi animali

fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland.

BOY ERASED VITE CANCELLATE

Genere: Drammatico

Drammatico Formati : Bluray / DVD

: Bluray / DVD Data di uscita: 28 Agosto

Jared Eamons è un adolescente maturo e socievole, figlio di un pastore battista dell’Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso e

una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un compagno, più turbato di lui. Quando, in seguito all’evento, ammette in famiglia di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai

genitori al programma “Rifugio” di un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale.

NOI

Genere: Horror

Horror Formati : Bluray / DVD

: Bluray / DVD Data di uscita: 28 Agosto

Due genitori portano i loro figli alla casa al mare per trascorrere un po’ di tempo in serenità lontani dalla routine quotidiana. Ma durante la notte arrivano dei visitatori non desiderati.

I fratelli sisters

Genere: Western/Avventura

Western/Avventura Formati : Bluray / DVD

: Bluray / DVD Data di uscita: 28 Agosto

Oregon, 1851. Eli e Charlie Sisters sono fratelli e pistoleri virtuosi al servizio del Commodore, padrino locale che li lancia sulle tracce di Herman Warm, cercatore d’oro fuggito in California.

L’uomo ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri residui minerali su cui il Commodore vuole mettere le mani. A cavallo, i Sisters avanzano verso il loro obiettivo per

torturarlo e poi piantargli una pallottola in testa. Ma …

AVENGERS CONFIDENTIAL LA VEDOVA NERA & PUNISHER

Genere: Animazione

Animazione Formati : DVD

: DVD Data di uscita: 28 Agosto

Il Punisher viene preso in custodia dallo Shield dopo aver interferito in una loro missione segreta. In cambio della sua libertà, il Punisher e la Vedova Nera si uniscono per abbattere

l’organizzazione terroristica Leviathan, che progetta di mettere all’asta la tecnologia dello Shield rubata.

LIBERI SOGNATORI STAGIONE 1

Genere: Drammatico

Drammatico Formati : DVD

: DVD Data di uscita: 28 Agosto

Quattro grandi storie italiane di impegno civile: Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese ed Emanuela Loi. Vissuti tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90, in un periodo denso di cambiamenti

e trasformazioni sociali, ma anche di violenze e oscure trame, queste figure hanno semplicemente e coraggiosamente compiuto fino in fondo il proprio dovere di cittadini, di uomini dello stato o di giornalisti.

ROMANZO SICILIANO STAGIONE 1

Genere: Poliziesco

Poliziesco Formati : DVD

: DVD Data di uscita: 28 Agosto

Siracusa. Un’autobomba esplode davanti a un liceo e una strage di ragazzi sconvolge l’Italia e la vita del Tenente Colonnello Spada, comandante dei Carabinieri di Siracusa. Tra i feriti c’è sua figlia adolescente, Nora. Spada, poco prima, ha deposto al processo contro un politico incriminato e colluso col boss mafioso Salvo Buscemi, imprendibile da oltre vent’anni.

Cofanetti

HOUSE OF CARDS COLLEZIONE COMPLETA 1-6

DR. HOUSE – COLLEZIONE COMPLETA 1-8

MAGNUM P.I. – COLLEZIONE COMPLETA 1-8

SQUADRA ANTIMAFIA – COLLEZIONE COMPLETA 1-8

