CHE BARBIE SEI? L’iniziativa speciale per i 60 anni della bambola più famosa del mondo

La bambola più amata di sempre compie 60 anni: all’apparenza sempre uguale, anche Barbie è cambiata negli anni ed è sempre al passo con i tempi. Per celebrare questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia lancia la campagna Che Barbie sei? con cinque magiche avventure in Dvd dal 10 luglio per regalare alle bambine un’avventura su misura e scegliere la Barbie che rispecchia di più le loro passioni e i loro sogni.

L’iniziativa speciale rientra nella campagna internazionale Barbie #PuoiEssereTuttoCiòCheDesideri lanciata da Mattel, per cui ogni bambina che gioca con Barbie può immedesimarsi ed immaginare di essere qualsiasi cosa lei desideri: per questo motivo, le cinque avventure Che Barbie sei? avranno cinque diverse aspirazioni professionali, dalla più classica Barbie alla più imprevedibile.

Viene quindi lanciato anche il sito dedicato all’iniziativa all’indirizzobarbie.com/it-it/ youcanbeanything, dove viene presentata anche una simpatica clip Cosa succede quando le bambine possono immaginare di essere tutto ciò che desiderano?. Significativa la citazione di Ruth Handler, creatrice di Barbie: “Tutto il mio pensiero intorno a Barbie si basava sull’idea che, attraverso la bambola, le bambine potessero essere tutto ciò che desideravano. Barbie ha sempre rappresentato la possibilità di scegliere per le donne.”, a dimostrazione di quanto sia sempre più attuale e fondamentale per le bambine essere consapevoli delle loro possibilità e dei loro sogni. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri, e la bambola più famosa di sempre vuole spingere le bambine di tutto il mondo a sognare in grande insieme a lei.

Ci saranno infatti Barbie Scarpette rosa, per le amanti della danza e del balletto, Barbie Principessa rock, per chi invece ama un genere di musica un po’ diverso e uno tutto spirito rock ‘n roll, Barbie e la magia della moda, per chi sogna di indossare abiti da favola e di sfilare sulle passerelle più famose, Barbie Avventura stellare, per le giovani più coraggiose e instancabili, per scoprire nuovi orizzonti e conquistare lo spazio, e Barbie l’Accademia delle principesse, per chi desidera essere una vera e principessa.

Per mamme e bambine sarà inoltre possibile partecipare ad uno speciale test via Facebook, che restituirà loro uno fra cinque differenti profili; ad ogni profilo sarà associato un film o una serie di film di Barbie più affine alle loro preferenze, per poter coltivare i propri sogni in grande insieme alla bambola più famosa del mondo.