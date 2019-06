Il corriere – The Mule: Recensione, Trailer e Screenshot

Dopo il debutto nei Cinema, il nuovo film di Clint Eastwood è finalmente disponibile in Bluray, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Il corriere – The Mule, su gentile concessione Warner Bros.

Il corriere – The Mule Recensione

Ci troviamo nell’Illinois del 2005, il vecchio fioricoltore Earl Stone, reduce dalla guerra di Corea, trascorre le sue giornate coltivando gli emerocallidi. Trascorrono gli anni e la sua fiorente attività fallisce, a causa dell’avvento di Internet, perdendo la casa.

Earl per sopravvivere in u mondo in cui la tecnologia ha preso il sopravvento, decide di fare il corriere della droga, trasportando l’erba tra El Paso e Chicago, per conto di un cartello messicano.

A vestire i panni di Earl naturalmente è il celebre Clint Eastwood, oramai segnato dall’età, il quale dovrà fare i conti con la nuova realtà tra una bevuta con gli amici e una serata in motel con ragazze dalle curve mozzafiato.

Earl non ha poi molto da perdere, per cui trascorre il suo tempo trasportando droga, trangugiando un prelibatissimo maiale e cantando a squarciagola Ain’t That a Kick in the Head, motivetto che resta nella mente dello spettatore per l’intera durata del film o forse più.

Clint si beffa di ogni moralismo, recuperando il tempo perso, suscitando nello spettatore sentimenti come la felicità, l’euforismo ed una vitalità contagiosa con i suoi tratti malinconici, in ricordi dei bei vecchi tempi, dove il negozio di quartiere vendeva fiori più per passione che per lavoro.

Il film è ispirato alla vera storia di Leo Sharp, interpretato egregiamente dal grande Clint Eastwood, noto da molti come quell’impavido pistolero del vecchio west, oramai segnato dagli anni ma pur sempre dotato di una grande esperienza alle spalle.

Diretto e interpretato dallo stesso Clint con la collaborazione della figlia Alison Eastwood, il regista e attore trasporta sul grande schermo la vera storia del corriere della droga, narrata dal New York Times.

Earl si ritrova a trasportare qualcosa che non conosce, ricevendo molti soldi e senza farsi domande, in un paese in cui la droga è uno dei principali problemi, nonostante il lavoro svolto dalle istituzioni per cercare di risolverlo.

Viaggio dopo viaggio accumula sempre più denaro, alimentando allo stesso tempo la curiosità di scoprire cosa si cela in quei misteriosi bagagli che lo spingono a spostarsi di continuo da un paese all’altro.

Earl dovrà però fare i conti con Bradley Cooper, l’agente operativo che si occupa di dare la caccia al corriere della droga, ma per Earl la laurea della nipote è più importante di trascorrere i pochi anni di vita restanti in gattabuia.

Il corriere – The Mule è un film che vi terrà incollati per l’intera durata allo schermo, sia che siate fan di Clint Eastwood che in cerca di un film d’azione in cui l’importanza della famiglia, il ricorco dei vecchi tempi oramai andati e il desiderio di sopravvivere la fanno da padrone.

L’edizione Bluray del film include contenuti speciali come il Making of e il video musicale di Toby Keith “Don’t Let in the Old Man In”.

Il corriere – The Mule Trailer