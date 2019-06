Koch Media: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Luglio 2019

Koch Media si prepara al lancio di nuovi Home Video DVD e Bluray per Luglio 2019, scopriamo insieme quali film, cartoni animati e Anime arriveranno il prossimo mese.

PJ Masks: Problemi lunari

Genere : Animazione

Romeo ha creato un laser per incidere la sua immagine sulla superficie della Luna! I PJ Masks e Lunetta tentano di fermarlo, riuscirà Geco a non lasciarsi sopraffare? Lunetta crea una gigantesca palla lunare in cui nasconde tutti i giocattoli rubati. Gufetta per recuperarli dovrà imparare a giocare secondo le regole facendo squadra con gli altri.

Peppermint: L’angelo della vendetta

Riley North (Jennifer Garner), una moglie felice ed una madre modello, assiste impotente all’omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all’intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga

Genere : Azione

I villeggianti

Genere : Drammatico

Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri

Troll 1 & 2

Genere : Horror

TROLL 1: La famiglia Potter si è appena trasferita a San Francisco in un appartamento abitato da un occupante indesiderato: un troll che grazie a un anello magico può trasformare le persone in

creature mitologiche secondo le loro personalità…

TROLL 2: La famiglia Waits si reca in vacanza in un piccolo villaggio di nome Nilbog. Qui vivono i goblin, piccoli folletti vegani che odiano gli umani carnivori. Assumono sembianze umane per

ingannare le loro prede, inducendole a mangiare cibo dal colore verde che li trasforma in piante…

The Night Watchmen

Genere : Horror / Commedia

Quattro inetti guardiani notturni, aiutati da una giovane e bellissima giornalista, combattono una battaglia epica per salvare le loro vite. Una ronda sbagliata scatena infatti un’orda di vampiri affamati e all’improbabile gruppo spetterà il compito di fermare un flagello che non minaccia solo loro, ma l’intera città di Baltimora.

Il Grande Mazinga Vol. 1

Genere : Animazione

Una nuova minaccia sconvolge il nostro Pianeta. Dalle viscere della Terra riemerge l’antico popolo di Mikene, i cui appartenenti hanno trasformato i propri corpi in giganteschi mostri meccanici. Sotto gli ordini del Supremo Imperatore delle Tenebre, i bellicosi Mikenes cercano di conquistare con ogni mezzo la Terra, appena scampata alle perfide brame del Dottor Inferno. A difesa del nostro pianeta si ergerà Il Grande Mazinga, costruito dallo scienziato Kenzo Kabuto e guidato dal temerario Tetsuya Tsurugi.

Ken il guerriero: La Leggenda del Vero Salvatore

Genere : Animazione

I sopravvissuti alle guerre che hanno sconvolto l’intero pianeta, si ritrovano a vivere in lande aspre e desolate. Dopo la sconfitta di Raoul, il vero salvatore di fine secolo si è manifestato nella figura di Kenshiro, che ha così potuto coronare il proprio sogno d’amore sposando l’amata Julia. È l’occasione per lui di rivivere il momento della presa di coscienza del proprio ruolo nel mondo. Il sangue sgorgato dalle sette ferite subite da Shin, scrive l’incipit di una leggenda che sarà narrata per l’eternità

Cinderella Boy

Genere : Animazione

L’audace Ranma e la sensuale Rella costituiscono la R&R, società investigativa con base nella città senza legge di Kirin Town. Durante una difficile indagine, i due sono costretti a una rocambolesca fuga in auto che termina con un terribile incidente. Un misterioso soccorritore riesce a salvare loro la vita in un modo alquanto particolare… che li rende tanto vicini quanto lontani!