Vinci con The Space Cinema e “La Bambola Assassina”

Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media e The Space Cinemadanno il via ad una grande operazione a premi in occasione dell’uscita del film “La Bambola Assassina”, nelle sale cinematografiche dal 19 giugno in anteprima mondiale, celebrando il trentennale dall’uscita del primo film.

Un’operazione speciale che raddoppierà la paura e consentirà al pubblico di The Space di vedere i due capolavori, il film originale del 1989 e l’attesissimo reboot, il 21 giugno con una speciale Maratona evento.

È in arrivo un grande regalo per tutti i fan della più spietata bambola horror. Chi acquisterà un biglietto per la Maratona de “La Bambola Assassina”, riceverà in regalo la preziosa locandina del film in edizione limitata, creata e firmata da Roberto Recchioni, fumettista e curatore di Dylan Dog.

La locandina esclusiva sarà consegnata solo il 21 giugno, all’acquisto del biglietto o alla presentazione del ticket di ingresso se acquistato online. La maratona avrà inizio, con il primo film del 1989, alle 20:30 e dopo un breve intervallo sarà la volta dell’attesissimo reboot.

Per partecipare bisogna scegliere lo spettacolo di venerdì 21 delle 22:10 dal sito The Space sulla pagina dedicata all’evento o sull’app: http://bit.ly/Maratona_LBA_TheSpace

Tutti i dettagli relativi all’operazione a premi sono disponibili sul sito: www.thespacecinema.it

Ma le sorprese non finiscono qui!

Il 21 giugno alle ore 20 al The Space Cinema Roma Moderno (Piazza Della Repubblica, 43), il fumettista Roberto Recchioni e Manlio Gomarasca , Direttore Artistico di Midnight Factory e Direttore Editoriale di Nocturno, introdurranno al pubblico la maratona horror.

Roberto Recchioni firmerà inoltre le copie delle locandine per i fan di Chucky.

“La Bambola Assassina” è un film distribuito in anteprima mondiale da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media, ed è realizzato dagli stessi produttori di IT. Diretto da Lars Klevberg, è un prodotto targato Orion Pictures Corporation, società MGM.

Chucky è molto più di un giocattolo…

SINOSSI

Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola “Buddi” per il suo compleanno.

Il giocattolo però si rivelerà un oggetto dalla natura sinistra, dotato di intelligenza artificiale priva di limiti sia nell’apprendimento che nella sua furia..