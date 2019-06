Universal Pictures: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Luglio 2019

Con anticipo di un mese vogliamo condividere con voi le uscite Home Video DVD e Bluray di Luglio 2019 firmate Universal Pictures, tra le tante novità spicca il ritorno di classici come Hulk in 4K.

INSTANT FAMILY

Genere : Commedia

: Commedia Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 10 luglio

Pete e Ellie vivono e lavorano insieme: ristrutturano case, le abitano, le rivendono. Sono una coppia felice, ma capiscono che è il momento di diventare genitori: anziché seguire la via tradizionale, sceglieranno di adottare dei bambini abbandonati dai propri genitori naturali. Finiranno per portarne in casa tre: la teenager Lizzy e i suoi fratellini, Juan e Lita.

ESCAPE ROOM

Genere : Horror

: Horror Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Data di uscita: 17 luglio

Sei persone di diversa provenienza si vedono recapitare un misterioso pacchetto, che contiene un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo produce un biglietto d’ingresso per l’esclusivo complesso di escape room della Minos, stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo un enigma. La Minos, mette inoltre in palio un premio di 10mila dollari per chi riuscirà a venirne a capo.

UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE

Genere : Avventura

: Avventura Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Data di uscita: 17 luglio

Il film racconta l’emozionante e commovente avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale

BARBIE: LE DOLCI COPPIE

Genere : Animazione

: Animazione Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 10 luglio

Barbie è tornata in una nuova e fantastica avventura divertente e al tempo stesso educativa. Mentre fa una passeggiata con Barbie, Chelsea si allontana da lei perché Barbie sta passeggiando lentamente. Nel frattempo, a Dreamtopia, la Principessa Barbie Giravolta pre

para il castello per la festa delle Dolci Coppie, ma Burro d’Arachidi non riesce a trovare Marmellata, così Chelsea lo aiuta a ritrovare la sua dolce metà, appena in tempo per il grande evento

ESCAPE AT DANNEMORA STAGIONE 1

Genere : Drammatico

: Drammatico Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 10 luglio

La Miniserie evento dell’anno diretta da Ben Stiller. L’impiegata di una prigione dello stato di New York si lascia coinvolgere sentimentalmente da un paio di detenuti e li aiuta a fuggire.

KIDDING: IL FANTASTICO MONDO DI MR. PICKLES STAGIONE 1

Genere : Commedia

: Commedia Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 10 luglio

Jim Carrey è Mr Pickles, star della tv per bambini, titolare di un impero economico e persona gentile in un mondo difficile. Un giorno, la sua vita perfetta inizia a scricchiolare, e la sua saggezza non servirà a molto…

ELEMENTARY STAGIONE 6

Genere : Poliziesco

: Poliziesco Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 17 luglio

Presuguono le indagini ed i misteri per la coppia di detective più famosa della letteratura. Nella Sesta e attesissima stagione Holmes e Watson cercano un killer che sceglie le vittime in base alle previsioni di un uomo deceduto, quest’ultimo dichiarava di vedere le morti future degli altri, incluso l’assassinio di Sherlock Holmes

THE GOOD FIGHT STAGIONE 2

Genere : Drammatico

: Drammatico Formato : DVD

: DVD Data di uscita: 17 luglio

Nella seconda stagione di THE GOOD FIGHT il mondo sembra impazzire e il tasso di omicidi a Chicago aumenta sempre di più. Nella follia generale, Diane, Lucca, Maia e tutto lo studio legale subiscono una notevole pressione psicologica quando il cliente di un altro studio uccide il suo avvocato a causa di una sovrafatturazione.

Classici in 4k