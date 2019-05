Ancora Auguri per la tua Morte arriva il 26 Giugno in Dvd, Blu-ray e Digital HD

La morte non è mai stata così viva come in Ancora auguri per la tua morte, l’ingegnoso sequel in commistione di generi prodotto da Blumhouse che segue le vicende del primo Auguri per la tua morte. Pieno di entusiasmanti colpi di scena e svolte comiche, la nostra eroina Tree Gelbman (Jessica Rothe) scopre che morire continuamente per scoprire il suo assassino non è nulla a confronto degli sconvolgenti pericoli che dovrà affrontare.

Ancora auguri per la tua morte arriva in Dvd, Blu-ray e Digital HD il 26 giugno con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Definito dai critici come “un’avventura stracolma di brivido” e “ancora più divertente dell’originale” (Mike Reyes, Cinemablend), le versioni home video tengono viva la suspense con esclusivi contenuti bonus tra cui scene eliminate, le gaffe e molto altro!

E’ di nuovo déja vu per Tree Gelbman (Rothe), l’irriverente giovane che risolse il suo stesso omicidio dopo aver vissuto ripetutamente la propria morte. Quando il killer mascherato del campus fa misteriosamente ritorno per terrorizzare nuove vittime, Tree entra in un nuovo loop temporale di paura, intelligenza e suspense d’astuzia in Ancora auguri per la tua morte. Questo nuovo sequel ricco di intrattenimento firma il ritorno del regista di Auguri per la tua morte Christopher Landon (Il Segnato), del produttore Jason Blum (Scappa – Get out, La notte del giudizio) ed include nel cast Rothe (La La Land), Israel Broussard (Fear the Walking Dead) e Ruby Modine (Shameless). Ancora auguri per la tua morte terrà il pubblico col fiato sospeso ancora ed ancora.

CONTENUTI SPECIALI SENZA CENSURA ALL’INTERNO DEI FORMATI BLU-RAYTM E DVD:

Le Gaffe

Scene eliminate

La troupe e il cast discutono di come il sequel è stato ideato e di quanto sia stato divertente riunirsi ancora una volta per creare un altro capitolo della saga di Tree. La Rete dell'Amore: L'incubo di Tree – Come se non bastasse, Tree si ritrova in una dimensione in cui Carter, il suo innamorato, sta uscendo con la sua nemica/amica Danielle.

Come se non bastasse, Tree si ritrova in una dimensione in cui Carter, il suo innamorato, sta uscendo con la sua nemica/amica Danielle. Multiverso 101 – Cos’è il multiverso in ogni caso? In questo frangente esaminiamo come Tree sia finita in un altro loop temporale e come questo sia diverso dal primo che ha vissuto.

FILMMAKERS:

Cast: Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma e Steve Zissis

Casting: Terri Taylor CSA , Sarah Domeier-Lindo CSA

Musiche di: Bear McCreary

Costume Designer: Whitney Anne Adams

Montaggio: Ben Baudhun

Production Designer: Bill Boes

Direttore della fotografia: Toby Oliver ACS

Produttori esecutivi: Jeanette Volturno, Couper Samuelson, Samson Mucke, Angela Mancuso, John Baldecchi

Prodotto da: Jason Blum

Basato sui personaggi create da: Scott Lobdell

Scritto e diretto da: Christopher Landon

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 111 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Francese, Tedesco, Spagnolo, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese, Hindi

Contenuti Speciali : • Le Gaffe • Scene eliminate • Il compleanno infinito • La Rete dell’Amore: L’incubo di Tree • Multiverso 101

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 34 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.39:1

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Francese, Tedesco, Spagnolo, Turco, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Hindi, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese