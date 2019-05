Godzilla: Recensione, Trailer e Screenshot

Correva l’anno 1998 quando Godzilla debuttò nei Cinema con la nuova pellicola cinematografica, la quale sfoggiava tutti gli effetti speciali possibili per la tecnologia dell’epoca, proponendo sul grande schermo il celebre mostro che tutti conosciamo.

Il successo del film contribui alla realizzazione di nuove pellicole nel corso degli anni, e in occasione dell’arrivo nei Cinema di Godzilla “Il Re dei Mostri”, Universal Pictures porta nelle case la rimasterizzazione in 4K del film americano, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Godzilla Recensione

Godzilla fu diretto nel lontano 1998 da Roland Emmerich, venne proposto come il remake del giapponese Godzilla del 1954, diretto da Ishiro Honda. Non ci troviamo di fronte al primo lungometraggio avente come protagonista il celebre Godzilla, ben il 23° film della saga, ma prodotto da uno studio americano.

A distribuire il film all’epoca fu Sony con la collaborazione di TriStar Pictures, oggi invece possiamo beneficiare del capolavoro in 4K grazie a Universal Pictures. Nonostante ottenne degli ottimi incassi, il film non venne accolto a braccia aperte da fan e critici, incassando numerose reazioni negative.

Nella Polinesia Francese avvengono dei testi atomici, i quali portano alla mutazione di un gruppo di lucertole di cui solo una sopravvive, diventando quella che tutti conoscono con il nome di Godzilla, dalle sembianze di uno dinosauro.

Trascorre del tempo e Godzilla inizia a seminare caos e distruzione nelle città della costa americana, tra cui la grande mela, dove emerge scatenando il panico in città. L’esercito americano dovrà escogitare un modo per trattenere la bestia ed eliminarla con l’artiglieria pesante, ma non è consapevole del reale pericolo che cela il grosso lucertolone.

Coloro che hanno visto i più recenti film di Godzilla, potrebbero storcere il naso di fronte al primo lungometraggio statunitense, in termini di qualità, ma parliamo pur sempre del 1998, dove la tecnologia odierna era del tutto sconosciuta.

Godzilla 1998 nonostante non sfoggi effetti speciali cosi’ brillanti, era ed è ancora oggi in grado di trasmettere la vera essenza del celebre lucertolone, rimanendo fedele in parte all’opera giapponese.

L’edizione 4k oltre a presentare un comparto audio e video rimasterizzato a dovere, include nel Bluray contenuti speciali come il commento sugli effetti visivi, il dietro le quinte del film con Charles Caiman, il video musicale dei The Wallflowers e le migliori scene di lotta.

Il film è stato rimasterizzato con la tecnologia HDR, garantendo colori più intensi, nitidi e brillanti, dando la sensazione di trovarsi di fronte un film di attuale generazione, nonostante la presenza di effetti tipici dell’epoca.

Se avete apprezzato il capolavoro del 1998 e siete cresciuti con il celebre Godzilla, non potete lasciarvi sfuggire l’edizione 4K del film, già disponibile per l’acquisto su Amazon e non solo.

Godzilla Screenshot

Godzilla Trailer