CREED II arriva in Home Video DVD e Bluray

Combatti per il tuo passato, il destino e la tua famiglia con Creed II in DVD, Blu-Ray™, 4K UHD e nell’edizione Steelbook Blu-Ray dal 23 maggio. La leggenda di Rocky Balboa e di Apollo Creed continua in Creed II, seguito del grande successo di critica e pubblico Creed e della leggendaria saga di Rocky.

Quando le ombre del passato si allungano, per Rocky Balboa e Adonis Creed è tempo di ritornare sul ring e affrontare i propri fantasmi, in palio c’è molto di più che la gloria. Creed II è un’esperienza cinematografica fatta di sudore e passione, da vivere e rivivere a casa nello splendore dell’alta definizione. Il film diretto da Steven Caple Jr porterà il giovane pugile di fronte alla prova più difficile: un viaggio nel passato e nell’inferno della sua rabbia che potrebbe costargli tutto… o donargli la gloria!



Tra i tantissimi contenuti speciali all’interno delle edizioni Blu-Ray e 4k UHD c’è il dietro le quinte del casting di Florian Munteanu nei panni del più grande avversario di Adonis: Viktor Drago. E uno speciale approfondimento “Fathers & Sons”, dedicato alla storica rivalità tra le due famiglie di combattenti, ereditata poi dai figli e mai sopita. Ma il conflitto che i protagonisti devono affrontare non è limitato al ring: ogni famiglia richiede la massima dedizione e, per Rocky e Adonis, essere veri genitori potrebbe cambiargli la vita. Spazio anche alle donne, con uno speciale approfondimento dei personaggi di Bianca, interpretata da Tessa Thompson, e Mary Anne Creed (Phylicia Rashad).

Ogni pugno, ogni allenamento, sarebbe vano senza una forte motivazione e una ferrea disciplina. Per questo le donne di Creed II sono così fondamentali alla portata emotiva della storia. Con il documentario The Rocky Legacy rivivremo la saga del pugile italo americano negli anni. Nostalgia ed emozioni assicurate! Ma non è tutto, all’interno dei contenuti speciali delle edizioni Blu-Ray™ e 4k UHD si potranno gustare anche alcune scene inedite, mai arrivate al cinema.



Per una visione da veri cultori della saga Warner Bros Entertainment Italia propone anche il cofanetto in DVD e Blu-Ray™ 2 Film Collection contenente sia il film Creed (diretto da Ryan Coogler) che ha riportato in scena Sylvester Stallone nei panni di Rocky, che Creed II.



Creed II è interpretato da Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) e Sylvester Stallone (la saga di Rocky, e i film di Rambo) che riprendono i loro ruoli nella parte di Adonis Creed e Rocky Balboa. Nel cast troviamo anche Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Phylicia Rashad (Fiori d’acciaio), Wood Harris (Il sapore della vittoria – Uniti si vince), Andre Ward, Florian Munteanu (Bogat), Russell Hornsby (Il coraggio della verità) e Dolph Lundgren (I mercenari) che ritorna nel franchise come Ivan drago.



Steven Caple Jr. ha diretto Creed II da una sceneggiatura originale scritta a due mani da Quel Taylor e Stallone, su una storia di Sascha Penn e Cheo Hodari Coker, basata sui personaggi creati da Stallone.

Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton, e Stallone. Ryan Coogler, Jordan e Guy Riedel hanno ricoperto il ruolo di produttori esecutivi.



SINOSSI

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.



INFORMAZIONI TECNICHE



4K ULTRA HD

Durata: 129 minuti ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Ceco 5.1, Tedesco 5.1,

Ungherese 5.1, Polacco 5.1, Russo 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos

TrueHD: Inglese. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Olandese, Greco, Ungherese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo,

Turco, Ceco, Francese, Arabo, Cinese, Croato. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.



BLU-RAY

Durata: 129 minuti ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1.

Dolby Atmos-TrueHD: Inglese. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Spagnolo, Svedese, Norvegese, Greco, Finlandese, Olandese, Danese.

Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

Scene Eliminate.

Fathers & Sons . Scopri in che modo la rivalità tra Apollo Creed e Ivan Drago sia stata ereditata dai loro figli.

. Scopri in che modo la rivalità tra Apollo Creed e Ivan Drago sia stata ereditata dai loro figli. Casting Viktor Drago . Il dietro le quinte del casting di Florian Munteanu nei panni del più grande avversario di Adonis.

. Il dietro le quinte del casting di Florian Munteanu nei panni del più grande avversario di Adonis. The Women of Creed II . Scopri come Tessa Thompson e Phylicia Rashad hanno portato passione e amore nel film.

. Scopri come Tessa Thompson e Phylicia Rashad hanno portato passione e amore nel film. The Rocky Legacy. Vivi l’esperienza del mondo di Rocky nel corso degli anni.



DVD

Durata: 124 minuti ca.

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese, Greco. Non Udenti: Italiano, Inglese.



Contenuti speciali: