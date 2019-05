Netflix: Le serie televisive più viste del momento

Netflix come altre piattaforme in streaming viene continuamente aggiornata con nuovi film e serie televisive. Quest’oggi vogliamo condividere con voi una lista delle serie televisive più viste del momento.

Netflix: Le migliori serie televisive più viste del momento



Nel palinsesto di una delle migliori piattaforme streaming, esistono serie televisive preferite dal pubblico di Netflix e questo è rivelato dai dati ufficiali condivisi dalla società da inizio anno 2019.

Serie TV: The 100

Si tratta di una serie TV di stampo Fantascientifico, racconta la storia di una stazione spaziale (l’Arca) da cui vengono spediti 100 giovani in missione per la terra devastata da oltre un secolo da un attacco nucleare.

Coloro che intraprenderanno questo viaggio verso il pianeta radioattivo è costituito da 100 condannati a morte che hanno il compito di verificare se la loro destinazione sia un posto dove vivere visto che l’Arca sta morendo.

Si ritroveranno ad affrontare popoli superstiti, terre selvagge e numerose lotte per la conquista del proprio spazio di sopravvivenza. Con Eliza Talyor, Paige Turco e Bob Morley.

Disponibile su Netflix la 4° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 96%.



Serie TV: Stranger Things

Si tratta di una serie TV di stampo Fantascientifico ed è incentrata sugli eventi legati alla sparizione di un bambino e all’apparizione di una bambina dotata di poteri psichici fuggita da un laboratorio segreto dell’Indiana.

La bambina di nome Undici dotata di poteri soprannaturali aiuterà il gruppo di amici del piccolo scomparso a ritrovarlo. Atmosfere misteriose, pericoli e tensione saranno le caratteristiche fondamentali di questa serie televisiva firmata Netflix.

Con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown. La serie prodotta da Netflix è composta da 8 puntate da 60 minuti ed è disponibile sulla piattaforma la 2° stagione. Share di gradimento pari al 97%.

Serie TV: Vikings

Si tratta di una serie TV di stampo Storico/Drammatico che racconta le vicende dell’eroe Ragnal Lothbrok a capo dei Vichinghi. Il suo obiettivo, dopo aver sottratto lo scettro del comando al Re di Kattegat, è quello di ricercare nuove terre da depredare spingendosi fino alle cose del regno inglese della Northumbria e raggiungere la gloria mai raggiunta per un capo vichingo.

Durante il corso della prima stagione verranno mostrati fatti storici misti a interpretazioni fantasy e la continua ricerca della gloria prima di raggiungere il Valhalla. Con Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen. Disponibile su Netflix la 5° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 97%.

Serie TV: Orange Black

Si tratta di una serie TV di genere Thriller e racconta la storia di un’insegnante di chimica colpito da un cancro allo stadio terminale che comincia a produrre e spacciare metanfetamina insieme ad una sua studente per assicurare alla famiglia un futuro decoroso.

La studentessa di nome Piper Champan, provenente dal Connecticut e residente a New York, viene condannata a scontare 15 mesi in un carcere di detenzione gestito dal Dipartimento Federale di Correzione. Con Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn. Disponibile su Netflix la 5° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 96%.

Serie TV: Black Summer

Si tratta di una serie TV di genere Thriller/ Horror dall’atmosfera post-apocalittica che racconta la storia di un gruppo di estranei che si unisce per combattere contro un’invasione zombie al fine di riuscire a sopravvivere. Richiama un po’ la storia di Walking Dead seppur in modo più divertente e con una storia basata sull’origine degli zombi. Con Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee

Disponibile su Netflix la 1° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 75%.

Serie TV: Dynasty



Si tratta di una serie TV di genere Soap Opera, remake della vecchia serie degli anni 80 andata in onda dall’81 all’89. Racconta la storia della famiglia Carrington e del ritorno della figlia Fallon che cerca di diventare la nuova direttrice operativa dell’azienda del padre Blake.

Nel frattempo suo padre si sposta con Cristal, la nuova matrigna che non solo cercherà di tutelare i propri interessi ma farà in modo di sottrarre a Fallon la considerazione del padre oltre che il ruolo in azienda tanto ambito. Una trama leggera ricca di colpi di scena, segreti svelati e intrighi amorosi fanno di questa serie la nuova soap opera del momento. Prodotta ed esclusiva Netflix.

Con Elizabeth Gillies, Nathalie Kelley, Grant Show Disponibile su Netflix la 2° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 96%.

Serie TV: Suits

Si tratta di una serie TV di stampo Commedia che racconta la storia di un importante avvocato di nome Harvey Specter, molto abile negli affari e con l’hobby di acquistare abiti sartoriali. Nella prima stagione incontra un giovane ragazzo, altrettanto abile, che assume nel suo studio ma non sa che non è abilitato né laureato per intraprendere la carriera nello studio legale.

Con Gabriel Macht, Patrick J.Adams, rick Hoffman Disponibile su Netflix la 7° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 96%.

Serie TV: Black Mirror

Si tratta di una serie televisiva britannica a stampo fantascientifico ambientata nel futuro dove ogni episodio ha una sua storia ma con il filo conduttore del progredire delle nuove tecnologie. Il progresso, il nuovo modo di interazione e le assuefazioni di queste nuove tecnologie saranno i fattori che mostreranno come siano le cause della destabilizzazione della società e dei rapporti umani. Da questa serie televisiva è stato prodotto anche il film chiamato: The Black Mirror Bandersnatch disponibile su Netflix.

Con Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson Disponibile su Netflix la 4° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 94%.

Serie TV: The Punisher

Si tratta di una serie televisiva basata sull’omonimo fumetto della Marvel che racconta la storia di un ex Marine di nome Frank Castle, che ha l’obiettivo di punire i criminali colpevoli della morte della propria famiglia. Dopo averli sconfitti si ritrova intrappolato in un complotto militare. La serie nasce come Spin off di Daredevil ed è prodotta dalla Marvel Television.

Con Jon Bertnthal, Ben Barnes, Amber Rose Revah Disponibile su Netflix la 2° stagione della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 97%.

Per maggiori informazioni sulla seconda stagione vi invitiamo a consultare l’articolo: Netflix: Seconda stagione di The Punisher in Streaming da Gennaio 2019.

Serie TV: La casa di Carta

La Casa di Carta è una serie televisiva spagnola di genere Thriller/ Drammatico che racconta la storia di un gruppo di 8 persone reclutate per una rapina nella Fabrica Nacional de Moneda y Timbre e con lo scopo di stampare due miliardi e quattrocento milioni di euro.

Ogni membro è vestito di rosso con una maschera del pittore spagnolo Salvador Dalì, ed è stato selezionato in base alle competenze di ciascuno di loro a cui viene affidato un nome in codice. Tra di loro c’è una ragazza di nome Tokyo che sarà la voce narrante che commenterà tutte le varie azioni della banda.

Una volta entrati nella famosa banca, tengono in ostaggio tante persone e sarà compito di Raquel, ispettrice della polizia del posto, quello di negoziare con loro per il rilascio. Con Ursula Corberò, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo.

Disponibile su Netflix la 2° parte della serie Televisiva. Share di gradimento pari al 95%.