Koch Media: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Giugno 2019

Koch Media ha preparato delle interessanti uscite per Giugno 2019, sopratutto per gli appassionati di Anime. La saga di Kenshiro continua con un nuovo FILM mentre per la prima volta in DVD e Bluray arriva il nuovo lungometraggio animato di Dragon Ball. A seguire tutte le uscite.

The Powerpuff Girls Stagione 1 Reboot

Le Powerpuff Girls (Superchicche), sono tre bambine dotate di superpoteri che difendono la pace della città di Townsville. Viviamo l’avvincente vita quotidiana delle tre protagoniste.

Genere: Animazione

Formato: DVD

Data di uscita: 20 Giugno

Molang La prova del cuoco

All’insegna della leggerezza, la serie segue le avventure di Molang, candido coniglietto estroverso ed entusiasta e del suo miglior amico PiuPiu, minuscolo timidissimo pulcino. La felicità, l’amicizia, il rispetto reciproco e la solidarietà sono gli elementi chiave degli episodi

Genere: Animazione

Formato: DVD

Data di uscita: 20 Giugno

Un’avventura

Puglia, anni ‘70. Matteo e Francesca scoprono l’amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d’amore. Il ritorno di lei porta il vento di cambiamento degli anni ‘70, fatto di emancipazione, progresso ed

evasione.

Genere: Musicale

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 20 Giugno

Let her out

Helen, corriere in bicicletta, ha un traumatico incidente. Durante la convalescenza, inizia a sperimentare strani episodi di allucinazioni e incubi notturni: la sconcertante scoperta è che tali fenomeni

sono causati da un tumore benigno, che in realtà si rivela essere il residuo organico di una gemella mai sviluppatasi nell’utero materno e col tempo assorbita dal tessuto cerebrale della nascitura. Il tumore, con le sue oscure manifestazioni, mina lo stato psicofisico di Helen, che diventa sempre più pericolosa per se stessa e per gli amici Molly ed Ed…

Genere: Horror / Thriller

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 20 Giugno

Squirm – I carnivori venuti dalla savana

Una violenta tempesta abbatte i tralicci dell’alta tensione e getta la piccola cittadina di Fly Creek nell’oscurità più completa e in mano ai vermi. Le potenti scariche elettriche provocano una mutazione in migliaia di colonie di vermi rendendoli voraci e aggressivi. Un giovane, giunto in paese per incontrare un’amica, è il primo ad accorgersi che la natura sta rivoltandosi contro l’uomo,

ma lo sceriffo del luogo è sordo ai suoi avvertimenti

Genere: Horror / Thriller

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 20 Giugno

Ken il guerriero: La leggenda di Toki

Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, rendendo quasi impossibile l’esistenza della razza umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate cercando di nascondersi dalla furia ell’esercito di Raoul, autoproclamatosi Re di Hokuto e conquistatore di fine secolo. In questo mondo privo di luce, la Sacra Scuola di Nanto si raccoglie attorno al proprio ultimo guerriero Julia, intenzionata a supportare Kenshiro e la Divina Scuola di Hokuto nella battaglia finale contro Raoul e il suo esercito

Genere: Animazione

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 20 Giugno

Dragon Ball Super: Broly

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile.

Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Genere: Animazione

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 20 Giugno

Capitan Harlock La serie classica

Nell’anno 2977, gli abitanti della Terra, unificati sotto un governo mondiale, trascorrono i loro giorni nell’apatia. Solo pochi uomini hanno scelto la bandiera della libertà e, sfidando le nuove frontiere dell’avventura erano salpati verso l’immensità, diventando pirati dello spazio. Ma a 2 milioni di anni luce dalla Terra, un’immensa carovana di astronavi si sta muovendo alla ricerca di un nuovo spazio vitale per la razza mazoniana, che in un tempo ormai remoto discese sulla Terra, ed è ora pronta a rivendicare ciò che ritiene la propria seconda patria.