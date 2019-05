Sonic: Il possibile nuovo design del porcospino di SEGA del film

Dopo diversi teaser è arrivato il Trailer ufficiale del film di Sonic, il quale ha deluso e non poco le aspettative dei fan, non tanto per la figura del Dottor Robotnik interpretata da Jim Carrey ma per la fattezza del porcospino di SEGA.

Inutile dire che i fans della celebre mascotte si sono lamentati ed hanno espresso il proprio disappunto con critiche, meme esilaranti e prese in giro varie, al punto tale da spingere il registra a rivederne il design.

Sonic: Il regista modificherà il design del porcospino di SEGA

Le pesanti critiche mosse nei confronti della pellicola cinematografica a causa del ridicolo design di Sonic, hanno portato il regista a rilasciare la seguente dichiarazione:

Il messaggio è arrivato…. forte e chiaro. Non vi piace l’aspetto e volete dei cambiamenti? Bhe, li avrete. Tutti alla Paramount e SEGA si sono impegnati per darvi la migliore versione possibile del personaggio che si possa realizzare.

Il nuovo Sonic non convince ne per gli occhi e ne per le gambe, umanizzato al punto tale da risultare irreale. Per questo motivo il team lavorerà sodo per migliorare il riccio blu prima dell’arrivo nei Cinema.

Il lancio della pellicola è fissato salvo imprevisti per la fine dell’anno. Nella foto in alto potete ammirare il nuovo possibile design e il precedente che poi è l’attuale, di seguito invece vi riportiamo il Trailer del film in italiano: