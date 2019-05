Universal Pictures: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Giugno 2019

Collezionisti di Home Video DVD e Bluray, quest’oggi siamo lieti di condividere con voi le prossime uscite di Universal Pictures, tutti i film e cartoni animati previsti per Giugno, scopriamoli insieme.

THE FRONT RUNNER IL VIZIO DEL POTERE

Gary Hart, senatore democratico del Colorado, è in piena corsa presidenziale. Favorito dai sondaggi e da un entourage efficientissimo, conduce una vita al riparo dai media che non vedono l’ora affondare la penna nella sua vita privata. Marito e padre modello, niente sembra contare per lui più del suo lavoro e della sua famiglia. Fino a che il “Miami Herald” lo accusa di avere una

relazione extraconiugale

Genere: Biografico/Drammatico

Formato: DVD / Bluray

Data di uscita: 12 Giugno

ANCORA AUGURI PER LA TUA MORTE

Sequel dello slasher movie Auguri per la tua Morte con protagonista ancora una volta la bella e popolare Tree Gelbman, che questa volta scoprirà che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

Genere: Horror

Formato: DVD /Bluray

Data di uscita: 26 Giugno

COCAINE – LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK

Detroit, 1984: l’adolescente Rick vive con il padre, un piccolo trafficante di armi che sogna di aprire una videoteca, da quando la madre e la sorella maggiore se ne sono andate di casa. Vendendo

armi a basso prezzo, Rick si guadagna il rispetto delle bande di criminali del quartiere e, in un mondo composto unicamente di neri, diventa per tutti “White Boy Rick”. Fino a che …

Genere: Drammatico

Formato: DVD /Bluray

Data di uscita: 26 Giugno

OUTLANDER – Stagione 4

Finalmente in DVD e Blu-Ray la quarta e attesissima stagione di Outlander, la pluripremiata trasposizione televisiva dell’omonima saga letteraria nata dalla penna di Diana Gabaldon. Claire e Jamie sono pronti ad affrontare le avventure del Nuovo Mondo, finalmente l’una al fianco dell’altro!

Genere: Fantasy

Formato: DVD /Bluray

Data di uscita: 12 Giugno

NCIS – STAGIONE 15

Nella quindicesima stagione di NCIS vediamo il ritorno di Gibbs e il tentativo del Direttore Leon Vance di convincerlo a far entrare nella squadra il profile Jacqueline Sloane. Il Dottor Donald Mallard ritorna in Inghilterra per una serie di letture, lasciando Jimmy Palmer a capo dell’obitorio.

Genere: Poliziesco

Formato: DVD

Data di uscita: 26 Giugno

EDIZIONI ANNIVERSARIO

Forest Gump: 12 Giugno (Edizione Speciale Bluray)

Ghostbusters 1 & 2: 8 Giugno (Steelbook 4K Ultra HD)

The Karate Kid: 12 Giugno (4K)

Simbad, Giù per il Tubo, Wallace & Gromit: 12 Giugno (Bluray)

PAW PATROL – SALVATAGGI ESTIVI

Ad Adventure Bay le avventure, per il giovane Ryder e i suoi 6 cuccioli eroici, non finiscono mai! Unitevi a loro in queste straordinarie e nuove avventure di salvataggio!

Genere: Animazione

Formato: DVD

Data di uscita: 12 Giugno

TROLLS – LA FESTA CONTINUA

I Porta a casa la felicità con e l’allegria con questa nuovissima avventura musicale firmata DreamWorks Animation