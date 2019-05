Lutto nell’Universo di Star Wars: Addio Chewbecca

In data odierna veniamo a conoscenza della dipartita di Peter Mayhew, noto come Chewbecca in Star Wars, scomparso all’età di 74 anni. A diffondere la notizia è stata la pagina ufficiale dell’autore su Twitter.

Muore l’attore di Chewbecca

Il 30 Aprile 2019 l’attore è deceduto nella sua casa nel Nord del Texas, solo oggi viene data la notizia, a distanza di pochi giorni dalla dipartita. Peter lavorava come assistente ospedaliero a Londra quando venne ingaggiato dal produttore Charles H. Schneer per ricoprire un ruolo in Sinbad e l’Occhio della Tigre nel 1977.

Qualche tempo dopo fu scelto per impersonare Chewbecca nella serie Star Wars ideata da George Lucas. Peter partecipo a film come “L’Impero Colpisce Ancora”, “Il Ritorno dello Jedi”, “La Vendetta dei Sith” e “Il Risveglio della Forza”.

Noto per i suoi 2 metri e 20, scrisse libri come “Growing Up Giant” e “My Favorite Giant” e fece delle apparizioni in Glee, Muppet Show e Donny & Marie. Al di la del ruolo che ricopriva in Star Wars, viene ricordato per la Peter Mayhew Foundation, la quale si occupa di aiutare chi era nel bisogno.

Harrison Ford ha commentato la scomparsa dell’attore come segue:

Peter era un uomo gentile, nobile, ingegnoso e sensibile. Siamo stati partner nei film e amici nella vita per oltre 30 anni, gli ho voluto bene. Ha messo la sua anima nel personaggio che ha deliziato i fan di Star Wars. Chebecca è stato una parte importante del film che abbiamo realizzato insieme, sapeva quanto fossero importanti i fan del franchise, milioni di persone non lo dimenticheranno mai, ha dato molto a tutti noi. Riposa tranquillo, mio carico amico.

A causa dei suoi problemi di salute, spesso veniva sostituito da Joonas Suotamo. Chewbecca è stato uno dei personaggi più iconici della storia del cinema,Peter tramite lo stesso ha portato gioia in tutto il mondo.