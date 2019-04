RALPH SPACCA INTERNET disponibile da oggi in Digitale

BONUS FEATURES:



– Cinque scene eliminate introdotte dal commenti dei registi Rich Moore e Phil Johnston. Le scene includono In Internet, Opposti, Inferno Domestico, La truffa, Reclutare la nonna. I gatti di BuzzzTube – Molti video sono stati realizzati dai creators di Ralph Spacca Internet appositamente per il film con l’obiettivo di riproporre il vastissimo mondo di internet. Ce ne sono tantissimi che hanno per protagonisti…i gatti! Qui una meravigliosa compilation BuzzzTube piena di divertentissimi gattini.

– Molti video sono stati realizzati dai creators di Ralph Spacca Internet appositamente per il film con l’obiettivo di riproporre il vastissimo mondo di internet. Ce ne sono tantissimi che hanno per protagonisti…i gatti! Qui una meravigliosa compilation BuzzzTube piena di divertentissimi gattini. Video Musicali – “Zero” degli Imagine Dragons e “In This Place” di Julia Michaels.

In esclusiva per le piattaforme Digitali: Piccoli piloti – A scuola di Slaughter Race – Allacciate le cinture e accompagnate gli artisti della Walt Disney Animation al loro corso intensivo di guida a Slaughter Race.