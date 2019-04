Aquaman: Recensione, Trailer e Contenuti del Bluray

Dopo il debutto cinematografico avvenuto il primo Gennaio di quest’anno, Aquaman è disponibile a partire da questa settimana in Bluray, ed oggi su gentile concessione di Warner Bros vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Aquaman: Recensione

In questi ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo sul grande schermo di pellicole sui più celebri supereroi, alcuni di essi appartenenti alla Justice League, tra cui Superman, Batman e Wonder Woman.

In Batman VS Superman per alcuni istanti è apparso anche Aquaman, per poi tornare al Cinema con Justice League. A distanza di tempo il supereroe dei mari torna con un film tutto suo, dove viene narrata la storia dello stesso, dalle sue origini a di come sia divenuto il Re di Atlantide.

L’introduzione del film è focalizzata sull’incontro dei genitori di Aquaman, la regina di Atlantide e il guardiano di un faro, quest’ultimo innamoratosi della splendida fanciulla dei mari dopo averla tratta in salvo.

Fuggita dal regno per evitare il matrimonio combinato, la regina prenderà la decisione di stabilirsi sulla superficie, dando alla luce un figlio metà umano e metà atlantideo. La coppia trascorre felicemente le giornate nel faro, fino a quando l’esercito del Re di Atlantide non attaccherà l’abitazione per riportare la regina nel fondo del mare, al regno alla quale appartiene.

Per salvare suo figlio decide di tornare al suo regno, lasciando il bimbo nelle mani di suo padre, consapevole del destino che l’avrebbe attesa una volta giunta ad Atlantide. Trascorrono gli anni e il bimbo cresce diventando ciò per cui era stato destinato, il futuro erede di Atlantide, governata dal fratello nato dal matrimonio combinato di sua madre con uno dei sovrani dei mari.

Aquaman pur essendo dotato di tutte le abilità di un Atlantideo, non ha mai visitato la città di Atlantide, facendo della superficie la sua fissa dimora, fino all’arrivo di una splendida fanciulla che gli comunicherà l’intenzione del fratello di dare il via ad una guerra tra il mondo sommerso e terrestre.

Il lungometraggio ha la durata di ben 2 ore e 15 minuti circa, focalizzando l’attenzione dello spettatore sia nei mari che sulla terra ferma, con momenti d’azione che si svolgono sul suolo italiano, la splendida e calda Sicilia, in una piccola cittadina che cela un mistero.

Il film pur avendo come protagonista il celebre Re di Atlantide, mostra la storia da differenti prospettive, dandoci la possibilità sia di trascorrere del tempo in compagnia del duetto, composto dalla splendida fanciulla dai capelli rossi e Aquaman sulla terra ferma, che del popolo marino capitanato dal fratello ed i suoi alleati, pronti a tutto per avere dominio nei mari e sulla terra.

Non mancano all’appello momenti esilaranti in grado di strappare allo spettatore delle risate, spezzando l’azione ad una sana dose di humor e romanticismo.

Aquaman ci ha tenuti incollati allo schermo per l’intera durata, sia per gli effetti speciali ammirevoli che per l’adeguata interpretazione degli attori nel ruolo rivestito, da una principesca Nicole Kidman ad un Willem Dafoe mentore e devoto suddito del Re.

Aquaman: Bluray

Contenuti

Esclusivo sneak peak di SHAZAM!

Going Deep into the world of AQUAMAN: Esplora la realizzazione del film

Becoming AQUAMAN: Entra nel Mondo di Jason Momoa

Dark Depths of Black Manta: Scopri la Storia del Nemico più Letale di AQUAMAN

E molto altro

Caratteristiche

Durata : 143 minuti circa

: 143 minuti circa Formato : 1080p / 16×9 / 2.4:1

: 1080p / 16×9 / 2.4:1 Lingue : DTS-HD Master Audio Italiano 5.1, Inglese 5.1 Dolby Digital, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1 Dolby Atmos True HD, Inglese

: DTS-HD Master Audio Italiano 5.1, Inglese 5.1 Dolby Digital, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1 Dolby Atmos True HD, Inglese Sottotitoli: Spagnolo, Polacco, Non udenti, Italiano, Inglese

Sinossi

AQUAMAN rivela la storia delle origini di ARTHUR CURRY, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita, per scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un rete.

Aquaman: Trailer