Bumblebee: Recensione, Trailer e Contenuti del Bluray

Bumblebee è finalmente disponibile dalla scorsa settimana in Home Video Bluray ed oggi dopo aver trascorso 2 ore circa in sua compagnia, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione di Universal Pictures.

Bumblebee: Recensione

Correva l’anno 2007 quando i Transformers invaserò i Cinema con il primo film della serie, divenuta nel corso degli anni una delle saghe più amate dagli appassionati.

Dopo le lunghe battaglie tra Optimus Prime e Megatron, l’attenzione nel nuovo lungometraggio si sposta su Bumblebee e su come e perchè sia giunto sul Pianeta Terra, dando origine alla saga che tutti noi conosciamo.

I primi minuti del film raccontano la resistenza degli Autobot contro i Decepeticon sul pianeta Cybertron, oramai caduto nelle mani del nemico.

L’unica speranza per gli Autobot è Bumblebee, il quale viene inviato sulla Terra per costruire una base ed accogliere i compagni al suo arrivo, nascondendosi allo stesso tempo dalla minaccia nemica.

Bumblebee ci mostra di come il celebre robottone abbia perduto la voce, comunicando solo tramite una sorta di radiolina. Il suo arrivo sulla Terra scatenerà il panico dell’esercito, il quale inizierà a dargli la caccia.

A complicare la situazione vi sono i Decepticon che scovata la posizione di Bumblebee non esiteranno a recarsi sul pianeta per eliminarlo. Nonostante il film sia incentrato su Bumblebee, focalizzerà l’attenzione dello spettatore anche su Charlie Watson interpretata da Hailee Steinfeld, la quale farà la conoscenza del robottone in un modo del tutto inaspettato.

Charlie è una giovane adolescente che dopo la scomparsa di suo padre, si trova costretta a condividere l’abitazione con la nuova famiglia di sua madre, il suo più grande desiderio è quello di possedere un’auto oltre che trovare il suo posto nel mondo, il quale verrà esaudito con l’arrivo dell’Autobot.

I pericolosi Decepticon, l’incontro con Bumblebee e la conoscenza di un giovane innamorato, incasinerà la vita dell’adolescente. Bumblebee in ordine cronologico è ambientato prima del capitolo principale, ma se considerato standalone può essere interpretato sia come uno spinoff, che come il tentativo da parte del regista, di ricominciare la saga in modo differente.

Se la serie Transformers era focalizzata per lo più sullo scontro tra le due fazioni, Bumblebee porrà enfasi sulla difficoltosa vita quotidiana della giovane ragazza, la quale troverà nel nuovo amico un raggio di luce e speranza in un mondo cupo e triste.

Un film ci ha conquistato fin dai primi minuti, equilibrando i momenti d’azione alla storia strappalacrime ideata dal regista, arricchendo il tutto con del sentimentalismo, che non rovina l’esperienza cinematografica di una delle saghe più amate dal pubblico.

Bumblebee: Bluray

Contenuti

Portare Bumblebee sul grande schermo

Scene estese e tagliate

Visione Bee: I robot Transfomers di Cybertron

E molto altro!

Caratteristiche

Durata : 1h e 54 minuti circa

: 1h e 54 minuti circa Formato : 1.78:1 WIDESCREEN

: 1.78:1 WIDESCREEN Lingue : Inglese Dolby Atmos / Italiano, Francese, Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 5.1 Surround

: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Francese, Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 5.1 Surround Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Spagnolo, Svedese

: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Spagnolo, Svedese Genere: Azione

Sinossi

Cybertron è caduta. Quando Bumblebee viene mandato sulla Terra da Optimus Prime inizia il suo viaggio per diventare un eroe. Charlie Watson, un’adolescente alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre e ripara il robot segnato dalle battaglie, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo. Mentre i Decepticon danno la caccia all’Autobot sopravvissuto con l’aiuto di un’agenzia segreta guidata dall’Agente Burns, Bumblebee e Charlie si alleano per proteggere il mondo in un’avventura ricca di divertimento per tutta la famiglia.

Bumblebe: Trailer