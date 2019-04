Ninja Scrolls: Il Film di Yoshiaki Kawajiri disponibile in Bluray

A partire da oggi è disponibile in Bluray il celebre Ninja Scrolls di Yoshiaki Kawajiri, il quale ci è stato gentilmente offerto da Kochmedia su distribuzione di Anime Factory per la stesura di questo articolo informativo.

Ninja Scrolls in Bluray: Anime Factory e Kochmedia distribuiscono l’opera di Yoshiaki Kawajiri

Per la prima volta in Bluray, un classico dell’animazione giapponese realizzato dallo studio Madhouse, autori di Overlord, Card Captor Sakura, Perfect Blue e Devil May Cry, il quale vanta la regia del maestro Yoshiaki Kawajiri, noto per Vampire Hunter D Bloodlust, X e Animatrix, e le spettacolari musiche di Kaoru Wada, il quale ha lavorato ad opere come Saint Seiya, The Last Canvas , Iniyasha e Kyashan Sins.

L’edizione Bluray include l’audio italiano e giapponese 2.0 DTS HD Master con sottotitoli fedeli all’originale, risoluzione FULL HD ma in 4:3 e contenuti extra come il trailer cinematografico e lo spot televisivo oltre il commento audio e il trailer del nuovo progetto.

Non manca all’appello un Booklet cartaceo contenente le informazioni sui vari personaggi del film e bozzetti preparatori degli stessi.

Ninja Scrolls debuttò la prima volta nel 1993, ispirato ai racconti di Futaro Yamada, ambientato in un Giappone feudale popolato da Ninja, Samurai e Demoni. Il film venne per la prima volta proiettato nel 1993 in Giappone e 3 anni più tardi negli USA.

10 anni dopo fu realizzata una serie animata di soli 13 episodi con il medesimo titolo e supervisione dello stesso Kawajiri. L’opera narra la storia del Ninja Jubei Kibagami, guerriero abile nella spada, il quale si ritrova a combattere contro i Demoni di Kimon guidati dall’immortale Genma, alla ricerca di una miniera d’oro, indispensabile per la creazione di un esercito ninja, con l’obiettivo di impadronirsi del Giappone.

Il 27 ottobre 2008, Warner Bros acquisì i diritti di produzione cinematografica e a partire da oggi è possibile rivivere uno degli Anime più belli dell’epoca in Bluray.

Caratteristiche del Bluray

Schermo : 1.33:1 (Risoluzione 1080p – 23,98 fps con ASPECT RATIO originale in 4:3)

: 1.33:1 (Risoluzione 1080p – 23,98 fps con ASPECT RATIO originale in 4:3) Lingue : Italiano 2.0 DTS – HD MASTER AUDIO / GIAPPONESE 2.0 DTS – HD MASTER AUDIO

: Italiano 2.0 DTS – HD MASTER AUDIO / GIAPPONESE 2.0 DTS – HD MASTER AUDIO Sottotitoli : Italiano (fedeli all’originale)

: Italiano (fedeli all’originale) Durata : 90 minuti

: 90 minuti Protezioni: AACS 1 BD 25 Single Layer

Contenuti del Bluray

Booklet Esclusivo di 24 pagine

Trailer cinematografico

Spot TV

Trailer nuovo progetto

Commento Audio

Sinossi