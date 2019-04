Jeeg Robot D’Acciaio: Il secondo e ultimo cofanetto della Serie Completa in Bluray di Kochmedia

Questo mese si conclude la serie animata di Jeeg Robot d’Acciaio in Bluray, distribuita da Anime Factory (Kochmedia), scopriamo insieme il contenuto del secondo e ultimo cofanetto.

Jeeg Robot d’Acciaio: Il secondo cofanetto in Bluray

Distribuito da Anime Factory, etichetta di Kochmedia, la Serie Animata Completa in Bluray di Jeeg si conclude questo mese con il secondo cofanetto della serie completa.

All’interno del cofanetto troverete 3 dischi contenenti gli ultimi episodi della serie e gli extra presenti anche nel primo cofanetto, doppiaggio storico rimasterizzato, sottotitoli italiani fedeli all’originale e le sigle di testa e coda oltre il tradizionale booklet di 32 pagine con la guida agli episodi, sinossi e disegni preparatori.

Il tutto racchiuso in una sola confezione Bluray doppia, dove al suo interno troverete i contenuti m enzionati.

Informazioni sulla serie animata

Jeeg robot d’acciaio è un Manga di genere mecha il cui debuttò avvenne nel lontano 1975, ideato da Go Nagai e dal disegnatore Tatsuya Yusuda. Dal Manga venne tratta una serie animata composta da 46 episodi, prodotta dalla Toei Animation e distribuita da questo mese da Anime Factory (Kochmedia) in Home Video Bluray.

La serie animata fu trasmessa per la prima volta in Italia nel 1979 dove ottenne il successo sperato, nel 2007 arrivò in Giappone un sequel intitolato Shin Jeeg Robot d’acciaio con un nuovo protagonista.

Quest’ultima presentava notevoli differenze rispetto la storia originale come la presenza in vita del padre di Hiroshi, il ritorno di Himika e una moto rossa che si trasforma nella testa del robot, oltre naturalmente ad uno stile grafico rinnovato.

Caratteristiche del Bluray

Schermo : 1: 33: 1 (1080p / 23 fps)

: 1: 33: 1 (1080p / 23 fps) Lingue : Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio / Giapponese 2.0 DTS- HD Master Audio

: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio / Giapponese 2.0 DTS- HD Master Audio Sottotitoli : Italiano (fedeli all’originale)

: Italiano (fedeli all’originale) Durata: 600 minuti

Contenuti EXTRA

Doppiaggio storico rimasterizzato

Sottotitoli italiani e fedeli all’originale

Sigle di testa e cosa storiche della versione TV italiana

Sinossi