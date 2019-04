Ken il Guerriero: Il primo cofanetto della seconda serie in DVD di Kochmedia

La distribuzione della serie animata di Ken il Guerriero alias Hokuto no Ken alias Kenshiro continua da parte di Anime Factory (Kochmedia), con la seconda serie in DVD.

La seconda serie in DVD di Ken il Guerriero disponibile con il primo cofanetto

Dopo i cofanetti della prima serie animata di Kenshiro e OAV in Bluray, Ken il Guerriero continua con il primo cofanetto della seconda serie animata in DVD, distribuita come sempre da Anime Factory (Kochmedia)

A differenza della prima serie, Ken il Guerriero 2 è composto da soli 2 Box di cui il primo già disponibile in DVD, al cui interno è possibile trovare la tradizionale custodia doppia contenente:

Un libretto cartaceo di 32 pagine con le sinossi degli episodi e i bozzetti dei personaggi

5 DVD per un totale di 20 episodi (110-130)

In ogni DVD troverete gli Episodi in Italiano e Giapponese con il supporto dei sottotitoli e le sigle originali.

Tramite il menu principale è possibile riprodurre in sequenza tutti gli Episodi presenti nel DVD, selezionarli individualmente e scegliere la lingua dell’Audio o dei sottotitoli, oltre la possibilità di riprodurre dei contenuti Extra.

In quest’ultima sezione sono presenti le Opening ed Ending originali ed informazioni sui personaggi e sulle tecniche utilizzate nell’Anime. Naturalmente la serie viene proposta con la risoluzione originale, per tanto ci troviamo di fronte i tradizionali 4:3 a differenza degli OAV Bluray di nuova generazione.

A partire dal prossimo mese salvo imprevisti sarà disponibile l’ultimo Box che concluderà la serie animata di Ken il Guerriero.

Caratteristiche del DVD

Risoluzione : 1.33:1 (4:3 FULL FRAME e ASPECT RATIO Originale)

: 1.33:1 (4:3 FULL FRAME e ASPECT RATIO Originale) Audio : Dolby Digital

: Dolby Digital Lingue : Italiano 1.0 / Giapponese 1.0

: Italiano 1.0 / Giapponese 1.0 Sottotitoli : Italiano

: Italiano Durata complessiva: 500 minuti

Sinossi