BUMBLEBEE: Disponibile da domani in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD

Definito come “divertente, ricco d’azione ed emozionante” (Scott Mantz, Collider), il nuovo entusiasmante film di Travis Knight Bumblebee arriva in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD dal 17 aprile con Universal Pictures Home Entertainment Italia con oltre 60 minuti di contenuti speciali esclusivi nei formati Blu-ray.

Con un’impressionante tasso di gradimento del 93% su Rotten Tomatoes, Bumblebee è ricco di “personalità, intelligenza e immaginazione” (David Fear, Rolling Stone). Cybertron è caduta. Quando Bumblebee viene mandato sulla Terra da Optimus Prime inizia il suo viaggio per diventare un eroe. Charlie Watson (Hailee Steinfeld), un’adolescente alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre e ripara il robot segnato dalle battaglie, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo. Mentre i Decepticon danno la caccia all’Autobot sopravvissuto con l’aiuto di un’agenzia segreta guidata dall’Agente Burns (John Cena), Bumblebee e Charlie si alleano per proteggere il mondo in un’avventura ricca di divertimento per tutta la famiglia.

I formati Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD sono arricchiti da tantissimi contenuti speciali, tra cui un corto animato inedito di Bumblebee che segue l’amatissimo Autobot nelle sue avventure. Inoltre, avrete modo di vedere le scene eliminate ed estese che non erano incluse nella versione al cinema, tra cui l’inizio originale del film; ci saranno fuori-onda esilaranti e potrete vedere i robot Transformers G1 (Generation 1) su Cybertron attraverso gli occhi di Bumblebee con l’emozionante Visione Bee.

Regalo perfetto per Pasqua, Bumblebee racchiude in sé tutta l’azione tipica della saga di Transformers, con un tocco di nostalgia anni ’80 e il divertimento e l’amicizia tra Charlie e Bumblebee, che ci guideranno letteralmente in un’avventura indimenticabile per tutta la famiglia.

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD E BLU-RAY:

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: 1.78:1 Widescreen UHD

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Ungherese, Polacco, Russo, Tailandese, Turco Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Malese, Cantonese, Mandarino, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Islandese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco, Tailandese

Contenuti Speciali: • Portare Bumblebee sul grande schermo • Scene tagliate ed estese • Visione Bee • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: 1.78:1 Widescreen

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali: • Portare Bumblebee sul grande schermo • Scene tagliate ed estese • Visione Bee • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 1.78:1

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo Dolby Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Spagnolo, Norvegese, Svedese

Contenuti Speciali: • Portare Bumblebee sul grande schermo