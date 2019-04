Dragon Trainer 3: Il mondo nascosto in DVD,Bluray , Bluray 3D, 4K, Ultra HD e Digital HD dal 21 Maggio 2019

Quasi dieci anni dopo che il primo ha stupito il pubblico di tutto il mondo, Hiccup e Sdentato fanno ritorno per intrattenere i loro fan con l’avventura di una vita nel nuovo film di animazione DreamWorks Dragon Trainer 3: Il mondo nascosto. Il capitolo finale di Dean DeBlois (Lilo & Stitch, la trilogia di Dragon Trainer) arriva in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4k Ultra HD e Digital HD a partire dal 21 maggio 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Accolto dalla critica come “la perfetta conclusione di una delle migliori trilogie animate di tutti i tempi” (Scott Menzel, We Live Entertainment) e giudicato “certified fresh” su Rotten Tomatoes, il film si è rivelato un vero numero uno al botteghino in oltre 40 mercati. Le edizioni casalinghe includono oltre un’ora di contenuti esclusivi provenienti dal dietro le quinte, tra cui un inizio alternativo del film, due corti animati DreamWorks, scene eliminate e molto di più.

Per celebrare l’uscita in tutto il mondo dei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4k Ultra HD, Universal ha realizzato sui formati DVD e BluRay un videogioco gratis che sarà presente all’interno del prodotto. Il videogioco viene comunicato con uno sticker sul pack e, per giocare, bisognerà seguire le istruzioni presenti nel leaflet contenuto all’interno. E subito dopo pronti a spiccare il volo con il proprio cucciolo di drago!

Ma non finisce qui: su tutti gli espositori disponibili nei rivenditori autorizzati, ci sarà un pannello interattivo che, seguendo le istruzioni, consentirà a tutti di giocare con Sdentato in modo virtuale direttamente in-store, per poter riprodurre in un’incredibile Realtà Aumentata le avventure di volo di Sdentato e Furia Bianca e condividerle sui vostri canali social.

Ciò che è iniziato come un’amicizia insolita tra un vichingo adolescente ed una temibile Furia Buia è diventata un’epica trilogia lunga una vita intera. In questo nuovo capitolo, la coppia di eroi compiono finalmente il loro destino; Hiccup nel ruolo di capo-villaggio e sovrano di Berk insieme ad Astrid, e Sdentato come capo dei draghi della sua specie. Quando i vichinghi e i draghi di Berk dovranno affrontare la più terribile delle minacce finora, il malvagio Grimmel, e Sdentato scopre la sua anima gemella, Furia Bianca, l’amicizia che lega Hiccup e Sdentato è messa alla prova più che mai.

BONUS FEATURES ON 4K Ultra Hd, BLU-RAY 3D, BLU-RAY E DVD:

Inizio alternativo del film con introduzione del regista/sceneggiatore Dean DeBlois

Corti DreamWorks: Bilby – Diretto da Liron Topaz, Pierre Perifel e JP Sans; prodotto da Jeff Hermann e Kelly Cooney Cilella. Minacciato quotidianamente dai residenti e dal duro ambiente dell’Outback australiano, un solitario Bilby trova un inconsapevole protettore e un insospettabile amico per un indifeso (e piuttosto adorabile) uccellino. Bird Karma – Diretto da William Salazar e prodotto da Jeff Hermann, questo splendido e artistico corto animato in 2D racconta una favola lirica ed incantevole, l’inaspettata storia di un uccello dale zampe lunghe in un viaggio ricco di incredibile gioia, avarizia e l’accidentale scoperta delle conseguenze di quando troppo non è abbastanza.

Scene eliminate con introduzione del regista/sceneggiatore Dean DeBlois

Le cronache della pecora drago – Proteggere le pecore dai Draghi di Berk non è facile, ma Hiccup ha un piano.

Un branco di Draghi – Osservate quattro nuovi Draghi mentre Fishlegs scopre il suo mazzo di carte originali di Draghi.

– Osservate quattro nuovi Draghi mentre Fishlegs scopre il suo mazzo di carte originali di Draghi. Epico furfante – Un nuovo tipo di cattivo, Grimmel porta grandi sfide al villaggio di Berk. Vola dietro le quinte insieme alla troupe per scoprire e analizzare questo personaggio epico .

– Un nuovo tipo di cattivo, Grimmel porta grandi sfide al villaggio di Berk. Vola dietro le quinte insieme alla troupe per scoprire e analizzare questo personaggio epico L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi – Reggetevi forte mentre Astrid riassume l’intera trilogia dei Draghi in 60 secondi leggendari.

– Reggetevi forte mentre Astrid riassume l’intera trilogia dei Draghi in 60 secondi leggendari. Benvenuti nella Nuova Berk – Con Hiccup come guida, venite a scoprire per primi il nuovo villaggio vichingo di Nuova Berk.

– Con Hiccup come guida, venite a scoprire per primi il nuovo villaggio vichingo di Nuova Berk. Commento al film con il regista/sceneggiatore Dean DeBlois, il produttore Bradford Lewis e l’Head of Character Animation Simon Otto

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale. Blu-ray sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Russo, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Russo, Turco

Contenuti Speciali : • Inizio alternativo del film • Due corti DreamWorks: Bilby e Bird Karma • Scene eliminate • Le cronache della pecora drago • Un branco di Draghi • Epico furfante • L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi • Benvenuti nella Nuova Berk • Commento al film • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY 3D

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.35:1) 1920 X 1080p – 2D e 3D Codificato con MVC – Alta Risoluzione L/R Eye

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Bulgaro, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Bulgaro, Turco

Contenuti Speciali : • Inizio alternativo del film • Due corti DreamWorks: Bilby e Bird Karma • Scene eliminate • Le cronache della pecora drago • Un branco di Draghi • Epico furfante • L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi • Benvenuti nella Nuova Berk • Commento al film • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Bulgaro, Turco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Bulgaro, Turco

Contenuti Speciali : • Inizio alternativo del film • Due corti DreamWorks: Bilby e Bird Karma • Scene eliminate • Le cronache della pecora drago • Un branco di Draghi • Epico furfante • L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi • Benvenuti nella Nuova Berk • Commento al film • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 40 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.35:1

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli : Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Turco