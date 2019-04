Spider-Man: Un Nuovo Universo – Recensione e Trailer

Lo scorso Dicembre Spider-Man Un Nuovo Universo debuttò nei Cinema, proponendo agli spettatori un lungometraggio animato originale e fumettoso, ed oggi a distanza di mesi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione Bluray del film su gentile concessione Universal Pictures.

Spider-Man: Un nuovo Universo Recensione

Spider-Man Un nuovo Universo è a tutti gli effetti il primo lungometraggio animato Marvel che propone uno stile grafico davvero unico, dando la sensazione allo spettatore di trovarsi di fronte un fumetto animato piuttosto che il tradizionale film d’animazione.

Fin dai primi minuti è possibile assistere ad animazioni fumettose, con movimenti a scatti dei protagonisti e le tipiche onomatopee che contraddistinguono i fumetti. Spider-Man: Un nuovo Universo sposta i riflettori da Peter Parker a Miles Morales, raccontando la storia di come un semplice studente e figlio di un poliziotto, sia diventato il degno erede del celebre Uomo Ragno.

Lo Spider-Man di Stan Lee è contraddistinto dal Multiverso, teoria secondo la quale esistono molteplici universi che coesistono tra loro, proponendo realtà differenti, dando vita a versioni uniche dell’Uomo Ragno, da una giovane, affascinante e talentuosa fanciulla ad una versione animalesca ispirata ai Looney Tunes.

Abbiamo amato Spider-Man: Un nuovo Universo fin dal debuttò cinematografico, grazie allo stile unico adottato per la sua realizzazione e chiari riferimenti alle pellicole precedenti, tra cui la trilogia di Tobey Maguire.

Dopo una breve introduzione che vede come protagonista il celebre Peter Parker, l’attenzione dello spettatore viene spostata su Miles Morales e sulle svariate versioni dell’Uomo Ragno, le quali hanno invaso l‘Universo di Miles a causa di un macchinario azionato dal malvagio Kingpin, in grado di unificare i multiversi.

Gli Spider-Man dei vari universi si ritroveranno a co-operare tra loro al fine di arrestare i piani malvagi del cattivo di turno, riportando la situazione alla normalità per fare ritorno al proprio universo.

Il tutto in 117 minuti circa di azione e divertimento, con momenti esilaranti, riflessivi e colpi di scena. La versione Bluray del film include la Modalità Universo Alternativo, la quale consente allo spettatore di scoprire scene inedite, trame e personaggi alternativi con i commenti dei registi.

Inclusi nell’edizione Home Video troviamo i contenuti We Are Spider-Man, Ragnoverso: Una nuova dimensione, Creare un personaggio: Dal fumetto al Cinema ed extra come l’immancabile tributo a Stand Lee e Steve Ditko, Caccia all’Easter Egg, Karaoke e molto altro.

Caratteristiche del Bluray

Video : 1920 x 1080p (2.39.1) – disponibile anche in 4K e 3D

: 1920 x 1080p (2.39.1) – disponibile anche in 4K e 3D Audio : Italiano, Inglese 5.1 DTS-HD MA, Estone, Lettone, Lituano Dolby Surround

: Italiano, Inglese 5.1 DTS-HD MA, Estone, Lettone, Lituano Dolby Surround Sottotitoli : Italiano, Inglese, Estone, Lettone, Lituano

: Italiano, Inglese, Estone, Lettone, Lituano Contenuti speciali : Inglese con sottotitoli Italiano, Inglese, Estone, Lettone, Lituano

: Inglese con sottotitoli Italiano, Inglese, Estone, Lettone, Lituano Durata: 117 minuti il film e 101 minuti i contenuti speciali

Contenuti extra presenti nel disco

Modalità Universo Alternativo (scene, trame e personaggi alternativi con la guida dei registi)

We Are Spider-Man

Ragnoverso: Una nuova dimensione

Creare un personaggio: Dal fumetto al Cinema

Tributo a Stand Lee e Steve Ditko

Ultimate: Il cast

Super Fan del ragnoverso

Caccia all’easter Egg

Karaoke

Commento del regista

Sinossi

Dal talento dei creatori Phil Lord e Christopher Miller, le menti di The Lego Movie e 21 Jump Street, arriva una visione innovativa di un nuovo universo di Spider-Man, con uno stile grafico rivoluzionario e mai visto prima. Spider-Man Un nuovo universo vede Miles Morales, adolescente di Brooklyn, alle prese con le infinite dimensioni del Ragnoverso, dove non esiste una sola maschera.

Spider-Man: Un nuovo universo Trailer