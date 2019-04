Warner Bros annuncia un Cofanetto Speciale per Animali Fantastici e Dove Trovarli

Lo Snaso ha fiutato un regalo preziosissimo per tutta la famiglia… anzi no, un doppio regalo! Dal 18 aprile sarà infatti possibile rivivere il viaggio nella magia del Wizarding World grazie alla confezione speciale contenente i DVD di Animali Fantastici e Dove Trovarli e del secondo capitolo della saga: Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald.

Ma la magia non finisce qui, aprendo la confezione infatti la doppia sorpresa diventa…tripla! I giovani maghi troveranno, oltre ai due DVD, l’originale taccuino di Newt Scamander. Sul fronte del taccuino si può ammirare lo stemma del magizoologo, come segno di autenticità, mentre le pagine interne non aspettano altro che di essere riempite dagli avvistamenti magici e dalle nuove creazioni degli aspiranti studenti di Hogwarts. Un compagno di viaggio indispensabile per qualsiasi tipo di scuola, da qualsiasi lato del binario 9 e 3\4 si trovi!



Gli animali fantastici sono fuggiti dalla valigia di Newt e sono finiti sul cofanetto Doppia Sorpresa rendendolo speciale: i simpatici Snasi sono sempre alla ricerca di qualcosa di valore e si aggirano nell’illustrazione della scatola. In copertina è possibile avvistare anche un Demiguise, capace di rendersi invisibile, un Tuono Alato che può creare una tempesta al solo battito di ali, e il simpatico Asticello Pickett! Magie oscure seminano terrore nel mondo, lasciando una scia di distruzione nella New York del 1926 e mettendo a rischio l’intera comunità di maghi. Il magizoologo Newt Scamander, durante un viaggio alla ricerca di creature magiche, si imbatterà in una storia più grande di lui che metterà alla prova tutto il suo fiuto e il suo coraggio. Nata dalla fantasia di J.K Rowling, la saga è ambientata nel Wizarding World di cui abbiamo già conosciuto una piccola parte grazie a Harry Potter. Ma c’è ancora molto da vedere e l’avventura chiama, promettendo divertimento ed emozioni per tutti

SINOSSI ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Qualcosa di misterioso sta lasciando una scia di distruzione nella New York del 1926, minacciando di svelare la comunità dei maghi. Newt Scamander è appena arrivato in città dopo il suo viaggio in giro per il mondo alla ricerca di creature magiche. Quando l’ignaro No-Mag Jacob Kowalski, inavvertitamente lascia liberi alcuni degli animali di Newt, si forma una squadra di eroi improbabili la cui missione è recuperare le creature mancanti prima che causino danni. Entreranno, però, in collisione con le forze Oscure.





SINOSSI ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD

Dopo che il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione, il magizoologo Newt Scamander viene reclutato di nuovo dal professore di Hogwarts Albus Silente. Trovandosi di fronte a pericoli imprevisti, Newt deve trovare un modo per fermare Grindelwald, il cui piano di riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici minaccia di dividere l’intero mondo magico.



WIZARDING WORLD

Più di due decenni fa, un giovane Harry Potter venne catapultato nel binario 9¾ della stazione di King’s Cross, e i lettori di tutto il mondo furono trascinati con lui in un magico universo, creato da J.K. Rowling. Negli anni seguenti i sette bestseller di Harry Potter hanno ispirato otto film, uno spettacolo teatrale di successo e, più recentemente, l’inizio della saga da cinque film legata agli Animali Fantastici. Spettatori di ogni età sono rimasti affascinati da queste straordinarie avventure, ambientate nell’ universo sempre più grande, frutto della fantasia di J.K. Rowling.

Il Wizarding World invita la crescente community di fan sparsi in tutto il mondo e le generazioni che verranno a esplorare questo magico universo scoprendone il passato, il presente e il futuro.

Il marchio Wizarding World è anche un segno riconoscibile di qualità e autenticità per i fan.

INFORMAZIONI TECNICHE

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Durata: 127 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Italiano, Olandese, Francese, Tedesco. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti Speciali:

The Magizoologist • Meet the Fantastic Beasts





ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD

Durata: 128 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: