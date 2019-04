Kochmedia: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Maggio 2019

Kochmedia prosegue con la pubblicazione di Anime e Film. Quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima le uscite Home Video DVD e Bluray di Maggio 2019.

Bing: Lo spettacolo e altre storie

Genere : Animazione

: Animazione Formato : DVD

: DVD Uscita: 16 Maggio 2019

La serie prescolare segue le avventure e la crescita del piccolo Bing, che in ogni episodio affronta sfide che sembrano alla sua portata, ma che invece si rivelano spesso più grandi di lui e che, alla fine, diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta.

Ben 10: Stagione 1 Reboot

Genere : Animazione

: Animazione Formato : DVD

: DVD Uscita: 16 Maggio 2019

Durante le vacanze estive in compagnia di suo nonno Max e il cugino Gwen, Ben Tennyson scopre un orologio alieno, l’OMNITRIX. Questo fantastico dispositivo dà a Ben la possibilità di trasformarsi in uno qualsiasi dei dieci alieni spettacolari e potenti. Grazie agli speciali super poteri acquisiti Ben potrà affrontare numerose e divertenti avventure e far fronte ai terribili nemici che

incontrerà lungo la sua strada.

L’ora più bella (Their finest)

Genere : Commedia / Drammatico

: Commedia / Drammatico Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Durante la seconda guerra mondiale, Catrin Cole viene assunta come scrittrice per contribuire a un film sulla propaganda realizzato per alzare il morale dell’esercito britannico. Tratto dal romanzo “Their Finest Hour and a Half” di Lissa Evans.

China salesman – Contratto mortale

Genere : Azione

: Azione Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Il giovane ingegnere informatico Yan Jian si offre volontario per una missione in Nord Africa. Nel conflitto viene coinvolta la spia francese Michael, oltre ai mercenari Lauder (Steven Seagal) e Kabbah (Mike Tyson).

Spike Lee Collection

Genere : Vari

: Vari Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Un cofanetto per tutti i fan del maestro Spike Lee che comprende 3 film in un unico box da collezione:

Fa’ la cosa giusta (Do the right thing)

Clockers

Il sangue di Cristo (Da sweet blood of Jesus)

Escape room

Genere : Thriller / Horror

: Thriller / Horror Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Sei amici, in cerca di una serata alternativa, provano un’escape room, un gioco reale in cui, chiusi in una stanza, dovranno risolvere una serie di enigmi per poterne uscire. Ma stavolta oltre all’uscita, dovranno guadagnarsi il diritto a sopravvivere.

La casa nera

Genere : Horror

: Horror Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Grullo, un ragazzino di colore del ghetto, ha la madre malata di cancro e non ha i soldi per l’operazione; a questa disgrazia si aggiunge anche lo sfratto ad opera di due particolari figure, i Robeson, possidenti di molti immobili che demoliscono scacciando gli inquilini. Leroy, un ladruncolo, scoperto casualmente l’indirizzo dei due e, sapendo che essi possiedono una favolosa collezione di

monete d’oro, decide di rapinarli con l’aiuto di Grullo…

Ken il guerriero Serie 2 Vol. 2

Genere: Animazione

Animazione Formato : DVD

: DVD Uscita: 16 Maggio 2019

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l’aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta…

Ken il guerriero: La leggenda di Raoul

Genere : Animazione

: Animazione Formato : DVD / Bluray

: DVD / Bluray Uscita: 16 Maggio 2019

Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, rendendo quasi impossibile l’esistenza della razza umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate cercando di nascondersi dalla furia dell’esercito di Raoul, autoproclamatosi Re di Hokuto e conquistatore di fine secolo. In questo mondo privo di luce, la Sacra Scuola di Nanto si raccoglie attorno al proprio ultimo guerriero Julia, intenzionata a supportare Kenshiro e la Divina Scuola di Hokuto nella battaglia finale contro Raoul e il suo esercito.