AQUAMAN disponibile in Home Video dal 23 Aprile 2019

L’oceano prende vita con l’arrivo di Aquaman il 23 Aprile in DVD, Blu-Ray e 4K ULTRA HD. Warner Bros. Home Entertainment Italia presenta il primo film in solitaria del supereroe atlantideo, nato dal mondo dei fumetti DC: un’avventura ricca di azione diretta da James Wan, per arrivare ai confini del mondo conosciuto e immergersi nel vasto regno dei sette mari.

Jason Momoa (Justice League, Frontiera e la serie TV Il Trono di Spade) dà vita ad Arthur Curry, Aquaman, in un concentrato coloratissimo e spettacolare di pura stravaganza supereroistica da godere al massimo grazie all’alta definizione in 4K UHD grazie alla quale non vi perderete neanche un dettaglio degli straordinari ambienti, e all’immersività della traccia audio italiana nel formato Dolby Atmos – disponibile anche per l’edizione 4K su iTunes, per entrare al centro del combattimento.

Il film in Blu-ray sarà disponibile anche nella prestigiosa ed elegante edizione Digibook con cover lenticolare, nell’edizione Steelbook e nel formato Blu-Ray+ Comicbook contenente non solo il film ma anche le avventure di Aquaman in versione fumetto. Sulle piattaforme digitali, il film sarà disponibile per l’acquisto già dal 16 Aprile, mentre arriverà su Infinity, Premium Play e SKY Primafila dal 23 Aprile.



Per lasciarsi travolgere ancora di più dallo tsunami cinematografico che è Aquaman, l’edizione home video propone straordinari contenuti speciali che offrono più di 60 minuti inediti di dietro le quinte e uno sneak peak su Shazam! il nuovo attesissimo film della scuderia DC in arrivo sul grande schermo ad aprile. Going deep into the world of Aquaman permette di esplorare la realizzazione del film a partire dalla creazione delle scenografie mozzafiato del regno di Atlantide.

Con Becoming Aquaman entreremo nel mondo di Jason Momoa, l’attore statunitense con origini hawaiane che ha prestato anima e corpo al supereroe. Una simbiosi unica nella storia del cinema! Ma sul fondo del mare non vivono solo gli eroi, con lo speciale Dark Depths of Black Mantha potremo andare alla scoperta della nemesi più letale di Aquaman e trovare… moltissime altre sorprese.



Dal 23 Aprile, assieme all’eroe atlantideo arriva anche la collezione DC Movie Poster che include Batman v Superman – Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman, Suicide Squad e L’Uomo d’Acciaio. Cinque grandi film dell’universo DC raccolti in un’edizione DVD perfetta per i collezionisti e gli appassionati di fumetti: ogni film della collana DC Movie Poster contiene infatti un esclusivo poster illustrato dal leggendario Jim Lee, uno tra i disegnatori di punta della squadra DC Comics.

Anche il packaging è ad alto tasso di spettacolarità: il cartoncino, dentro cui è custodito il DVD, si distingue al tatto dalla classica confezione in plastica. Ma non è tutto: aprendo le alette della custodia e rivelando il contenuto arriva un’altra sorpresa: l’interno è interamente decorato con immagini iconiche dei film. Neanche un angolo di questa edizione è lasciato… senza “superpoteri”.



Aquaman vede nel cast Jason Momoa, Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL), il candidato all’ Oscar Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man 2), Patrick Wilson (i film della serie The Conjuring, Watchmen), Dolph Lundgren (I mercenari), Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down per la TV), la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion – La strada verso casa), Ludi Lin (Power Rangers) e Temuera Morrison (Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, Green Lantern).



James Wan ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) e Will Beall (Gangster Squad, la serie TV Training Day). Il soggetto è di Geoff Johns. Wan e Will Beall, i quali si sono basati sul personaggio della DC Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisinger. Aquaman è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi.



Il team creativo di Wan include il direttore della fotografia nominato all’Oscar Don Burgess (The Conjuring 2, Forrest Gump), il montatore Kirk Morri, con cui collabora per la quinta volta (i film di The Conjuring, Fast & Furious 7, e i film della saga di Insidious) e lo scenografo Bill Brzeski (Fast & Furious 7). Alla squadra si aggiunge anche la costumista Kym Barrett (la trilogia di Matrix, The Amazing Spider-Man) e il compositore Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman).



La versione 4K ULTRA HD del film garantisce la massima qualità visiva attraverso colori brillanti e una definizione senza pari. Ma non è tutto: anche il comparto audio raggiunge vette di eccellenza mai viste prima grazie al formato Dolby Atmos della traccia italiana, per uno spettacolo immersivo senza compromessi.



SINOSSI

Dal regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sommerso dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.



DIGITALE

Dal 16 Aprile Aquaman sarà disponibile per l’acquisto su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Dal 23 Aprile il film sarà disponibile a anche noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

4K ULTRA HD + BLU-RAY

Durata: 143 minuti ca

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Atmos TrueHD: Italiano, Inglese; DTS-HD Master Audio:

Italiano 5.1, Inglese 5.1; Dolby Digital: Inglese 5.1, Turco 5.1, Tailandese 5.1, Russo 5.1,

Cinese 5.1, Ungherese 5., Ceco 5.1, Francese 5.1, Polacco 5.1, Spagnolo

5.1, Hindi 5.1

Sottotitoli: Russo, Rumeno, Portoghese, Ungherese, Greco, Croato, Bulgaro, Sloveno,

Tailandese, Turco, Arabo, Cinese, Ceco, Danese, Finlandese, Francese, Coreano, Polacco,

Spagnolo, Svedese. Non Udenti: Italiano, Inglese.



BLU-RAY

Durata: 143 minuti c.ca

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1. Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Spagnolo, Polacco. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Tuffati con il re dei sette mari in più di 60 minuti di azione del dietro le quinte!

Esclusivo Sneak Peak di Shazam!

Going deep into the world of Aquaman: esplora la realizzazione del film!

Becoming Aquaman: entra nel mondo di Jason Momoa

Dark Depths of Black Mantha: scopri la storia del nemico più letale di Aquaman

DVD

Durata: 137 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: