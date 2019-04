Universal Pictures: Le uscite Home Video Bluray e DVD di Maggio 2019

Quest’oggi in anticipo vogliamo condividere con voi le prossime uscite Home Video di Universal Pictures per Maggio 2019, in DVD e Bluray.

Maria regina di Scozia

Genere : Biografico/Storico

: Biografico/Storico Uscita : 8 Maggio 2019

: 8 Maggio 2019 Formati: DVD / Bluray

Scozia, 1561. Maria Stuarda, salita sul trono di Francia dopo aver sposato Francesco II, è rimasta vedova a 18 anni e ha deciso di tornare nella nativa Scozia, di cui è regina per diritto di nascita.

Con il suo ritorno Maria rischia di contendere anche il ruolo di regina d’Inghilterra ad Elisabetta I, che i legittimisti disconoscono come erede di Enrico VIII.

BENVENUTI A MARWEN

Genere : Biografico

: Biografico Uscita : 8 Maggio 2019

: 8 Maggio 2019 Formati: DVD/ Bluray

Mark Hogancamp mette in scena nel proprio prato le gesta di un suo alter ego di nome Hogie in un fittizio villaggio belga, durante la Seconda Guerra Mondiale. Hogie è un pilota americano in lotta contro i nazisti e protetto dalle donne di Marwen, reduce da un pestaggio di natura omofoba e da una lunga ma insufficiente riabilitazione, ha perso sia la memoria sia la capacità di disegnare

DRAGON TRAINER 3 IL MONDO NASCOSTO

Genere : Animazione

: Animazione Uscita : 21 Maggio 2019

: 21 Maggio 2019 Formati: DVD / Bluray / Bluray 3D / Bluray 4K

Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come leader di Berk, mentre Sdentato è il nuovo Alfa. Uomini e draghi convivono, dunque, felicemente e scomodamente, ma l’utopia ha i giorni contati. Non resta che partire, lasciare la propria terra, alla ricerca di quel mondo nascosto di cui vaneggiava Stoyck, per scoprire se si tratti davvero del paradiso dei draghi o soltanto di una leggenda da marinai.

L’ESORCISMO DI HANNAH GRACE

Genere : Horror

: Horror Uscita : 21 Maggio 2019

: 21 Maggio 2019 Formati: DVD / Bluray

Hannah Grace, posseduta da spiriti maligni, viene esorcizzata alla presenza di suo padre. L’esito è tragico: i sacerdoti che praticano il rito vengono uccisi e il padre, a sua volta, uccide Hannah,

disperato. Tre mesi dopo, Megan Reed, ex poliziotta, prende servizio per il turno di notte alla morgue di un grande ospedale, il Boston Metro Hospital. E…

SOLO – Stagione 1

Genere : Azione / Drammatico

: Azione / Drammatico Uscita : 8 Maggio 2019

: 8 Maggio 2019 Formati: DVD

Marco è un agente infiltrato da più di un anno, quando nel bel mezzo di uno scambio d’armi finito nel sangue, salva la vita a Bruno Corona, rampollo di un clan calabrese, e per questo entra nelle sue grazie diventando a sua volta un esponente di spicco all’interno della famiglia Corona che lo accoglie grata al proprio interno.

BETTER CALL SAUL – STAGIONE 4

Genere : Azione / Drammatico

: Azione / Drammatico Uscita : 21 Maggio 2019

: 21 Maggio 2019 Formati: DVD / Bluray

La nuova stagione riprende le fila dal tragico finale della stagione precedente, che ha visto il suicidio di Charles McGill dopo essere stato liquidato dalla HMM e aver chiuso definitivamente i rapporti con Jimmy. Cosa succederà adesso? Quali saranno le novità che attendono il protagonista?

6 TITOLI IMPERDIBILI – PER LA PRIMA VOLTA IN BLU-RAY

La leggenda del Re pescatore

Omicidio a luci rosse

Vittime di guerra

E giustizia per tutti

Ragione e sentimento

Il migliore

Uscita: 8 Maggio in Bluray

Impedibili in 4K

Black Hawk Down

Godzilla

Uscita: 21 Maggio 2019