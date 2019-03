Warner Bros: Le uscite Home Video di Maggio 2019

Con un mese di anticipo, vogliamo condividere con voi quest’oggi gli Home Video in uscita a Maggio 2019 di Warner Bros, nei formati Bluray, Bluray 4k e DVD.

Creed II

GENERE : Drammatico, Sportivo

Il film rispolvera l’antica sfida fra Rocky e il rivale Ivan Drago, che era al centro del film del 1985, ma questa volta è il figlio di Drago che dovrà scontrarsi con il figlio di Apollo Creed.

Oltre a MICHAEL B. JORDAN (Black Panther) nel ruolo del giovane Creed, il cast include grandi ritorni del mondo di Rocky come Dolph Lundgren (IVAN DRAGO), e simpatici camei come quello di BRIGITTE NIELSEN e PHYLICIA RASHAD (I Robinson).

Tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento, Adonis Creed, il figlio dello scomparso campione dei pesi massimi Apollo Creed, ha la boxe nel sangue ma sta per affrontare la più grande sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Adonis e Rocky Balboa, l’ex rivale del padre diventato suo amico, devono confrontarsi con il loro passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.

Contenuto del Bluray

Scene Eliminate

Fathers & Sons – Scopri gli effetti dell’eredità e della rivalità tra Apollo Creed e Ivan sui loro figli.

Casting Viktor Drago – Vai dietro le quinte durante il casting di Florian Munteanu per il ruolo del più grande sfidante di Adonis.

The Women of Creed II – Scopri come Tessa Thompson e Phylicia Rashad hanno portato anima e cuore nel film.

The Rocky Legacy – Esplora l’impatto duraturo del mondo di Rocky nel corso degli anni.

Uscita: 23 Maggio 2019

Attenti al Gorilla

GENERE : Commedia

Commedia surreale con un cast pieno di nomi amatissimi dal pubblico: la nuova stella della comicità italiana FRANK MATANO, l’amatissima CRISTIANA CAPOTONDI, il travolgente LILLO e

FRANCESCO SCIANNA (Ben-Hur, Come il Vento) in un inedito ruolo comico.

La voce del gorilla è di CLAUDIO BISIO. Il film è stato diretto da LUCA MINIERO, regista di commedie di grande successo come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Sono Tornato, Un Boss in Salotto, Non c’è Più Religione. Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città.

Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile… provare per credere. Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo e due gemelle identiche per una riflessione irriverente ed esilarante sulla famiglia più pazza del mondo, vista dagli occhi di un tipo tosto, saggio e divertente come il nostro gorilla. E non chiamatelo animale che si offende!

Uscita: 9 Maggio 2019

10 giorni senza mamma

GENERE : Commedia

Divertentissima commedia per famiglie che ha avuto un grande successo al botteghino, dove DE LUIGI interpreta un papà che improvvisamente deve occuparsi dei figli a tempo pieno.

Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle di 13 anni in pieno sviluppo ormonale e sentimentale, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi “innocui”, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole.

Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si ritrova all’improvviso in un vero e proprio incubo! Tra cene da preparare,

inserimento all’asilo, confidenze imbarazzanti della più grande, giochi sfrenati con gli amici del figlio, liti, disastri sfiorati e appuntamenti saltati al lavoro, Carlo sopravvive a questi dieci interminabili giorni anche grazie al prezioso aiuto di una “Mary Poppins” molto particolare (Diana Del Bufalo).

Sarà servito questo tempo per conoscere meglio i propri figli e riavvicinare la famiglia? Alla fine fare il mammo è poi una cosa così tremenda?

Uscita: 23 Maggio 2019

L’agenzia dei bugiardi

GENERE : Commedia

Diretto da VOLFANGO DE BIASI (Come Tu Mi Vuoi, Natale col Boss, Nessuno Come Noi), il film è un remake della commedia francese campione d’incassi Alibi.com. Un cast di nomi amatissimi dal pubblico, da volti della TV come GIAMPAOLO MORELLI (L’Ispettore Coliandro) e PAOLO RUFFINI, a quelli del cinema nostrano come MASSIMO GHINI.

Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qualè il suo vero lavoro.

La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini) è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) una cappatella con la sua giovane amante Cinzia (Diana Del Bufalo).

Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi

per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità

Uscita: 9 Maggio 2019