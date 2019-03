Il Grinch disponibile da oggi in DVD, Bluray , Bluray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD

Le famiglie possono prepararsi al meglio alla primavera con Il Grinch, disponibile dal 20 marzo nei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Da Illumination e Universal, arriva il film basato sull’amata fiaba del Dr. Seuss sul cinico brontolone che intraprende una missione per rubare il Natale, solo per poi sentire il suo cuore crescere di tre taglie più grande attraverso amicizie inaspettate. Un film che tutta la famiglia può guardare e apprezzare.

La nuova edizione casalinga contiene oltre 60 minuti di contenuti extra esclusivi, tra cui 3 mini film: “Giorni da cani in inverno”, con protagonisti il Grinch ed il suo fedele amico Max; “Yellow is the New Black” e “I piccoli aiutanti di Babbo Natale”, entrambi con gli adorabili Minion. Include inoltre incredibili featurette, un tutorial per imparare a disegnare e molto di più.

Narrato nella sua versione originale dal vincitore di Grammy Pharrell Williams, anche nominato agli Oscar (in italiano, la voce narrante è di Emiliano Coltorti), Il Grinch ha come voce protagonista del famigerato Grinch la nomination agli Oscar Benedict Cumberbatch (in italiano, Alessandro Gassman), che vive una vita solitaria all’interno di una caverna sul monte Crumpit con la sola compagnia del suo fedele cane Max. L’incredibile cast originale vanta le voci di Rashida Jones (Parks and recreation, I Muppets) nei panni di Donna Chi Lou, Kenan Thompson (Saturday Night Live) in quelli di Bricklebaum, Cameron Seely (The Greatest Showman) nei panni di Cindy Chi Lou e con la presenza della leggendaria Angela Lansbury (Anastasia, La bella e la bestia) nei panni del sindaco di Chinonsò. Divertente, visivamente splendido e che scalda il cuore, Il Grinch è l’occasione perfetta per passare una serata in famiglia!

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY 3D, BLU-RAY E DVD:

Tre mini film: Yellow is the New Black – Prima di realizzare la loro grande fuga di prigione in Cattivissimo Me 3, un paio di Minion fortunati assaporano la libertà mentre sfuggono con l’aiuto di uno dei loro compagni di cella. Dog Days of Winter – Max sopporta il duro inverno ed un Chinonso poco collaborativo per portare il suo tè preferito ad un Grinch ammalato. Santa’s Little Helpers – I preferiti dei fan – i Minion – tornano per un’altra avventura! Dopo essere stati accidentalmente lasciati al Polo Nord, i nostri amici Minion sfruttano la situazione cercando di diventare elfi di Babbo Natale.

– Mini in durata ma non nel cuore, questi corti sono i preferiti dei fan. Dal Grinch e Max ai Minion – esplorerete i temi di ogni mini-film attraverso gli occhi dei registi che li hanno realizzati. Dallo scherno allo schermo – Servono molte cose per portare un brontolone verde sullo schermo di casa. Questo sguardo dietro le quinte alla realizzazione de Il Grinch include interviste e momenti esclusivi con il cast, i registi e gli artisti che hanno visto il loro cuore crescere di tre taglie più grande per dare vita a questa fiaba classica.

(mappa interattiva) – Ci sono molti personaggi interessanti che abitano a Chissarà, è difficile ricordarseli tutti. Questo segmento “Chi è chi” utilizza l’animazione per creare uno storybook virtuale che ci porta da Chissarà al Monte Crumpit. I miei primi ricordi Grinch – Il cast e I registi del film rivelano i loro primi ricordi del brontolone verde e l’infinito fascino del suo percorso di redenzione di Natale.

– Tyler, The Creator pone un accento moderno sulla fiaba classica di Natale del Dr. Seuss. Canzoni da His Little Heart – Immergiti a fondo nel ritmo del Grinch. Dalla colonna sonora originale alle canzoni inedite, musicisti di calibro internazionale parlano di cosa è servito per creare la musica dietro il film.

– Dall’asciugatrice per il corpo alla sua sedia meccanica, dalla sua catapulta fino al drone porta-cane… esplorerete il sorprendente mondo dei gadget del Grinch. Chiunque sappia disegnare: il Grinch, Max, Fred – Insieme al capo della storia e artista Illumination Mark O’Hare, seguiamo un tutorial step-by-step su come imparare a disegnare i vostri personaggi preferiti di questo grande classic: il Grinch, Max e Fred!

– Niente dice vacanze quanto un camino ardente con finte fiamme sfavillanti nel tuo salotto. Ricreiamo il salotto di Cindy-Lou nella vigilia di Natale per goderne al massimo. E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayT, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.