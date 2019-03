Pollon: La serie animata in DVD distribuita da Anime Factory e Kochmedia

Le uscite in Home Video di Marzo distribuite da Anime Factory (Kochmedia) si concludono con la serie animata completa in DVD di Pollon, di cui vogliamo parlarvi oggi.

Pollon: Il cofanetto completo in DVD

Il cofanetto in DVD di Pollon contiene 6 dischi con tutti gli episodi della serie animata e il classico booklet esclusivo di 12 pagine con le schede dei personaggi e dei protagonisti, il tutto racchiuso in una sola confezione DVD doppia con gli appositi alloggi per i singoli dischi.

Gli episodi possono essere riprodotti sia con audio italiano che giapponese, con la possibilità di abilitare i sottotitoli italiani, per coloro che amano gustarsi gli episodi nella lingua originale. Non manca all’appello la possibilità di scegliere l’episodio dal menu principale oltre le sigle originali di apertura e chiusura.

Pollon è nato inizialmente come un Manga intitolato Olympus no Pollon, diventato Anime qualche anno più tardi con il nome di C’era una volta…. Pollon.

Pollon è una bambina di 7 anni circa, vispa, intelligente e curiosa, intenzionata a diventare una dea a tutti gli effetti. Come figlia del dio Apollo abita sul Monte Olimpo in compagnia delle più celebri divinità greche dell’epoca.

Il suo forte desiderio di diventare una dea la porterà a siglare un patto con Zeus, il quale acconsentirà a renderla una dea solo dopo aver riempito un magico salvadanaio, con monete da lui concesse per ogni buona azione.

Quando sarà abbastanza grande da poter essere usato come trono, Pollon diventerà finalmente una dea. Ad aiutarla Pollon può contare sul suo amico Eros, dio dell’amore scombinato e combinaguai, e sull’imprevisto soccorso della Dea delle Dee, che le dona il Miracolo Bonbon: un fermaglio che una volta azionato dalle opportune parole magiche le consentirà di vedere esauditi i propri desideri. Sempre a fin di bene, però!

La serie debuttò nel lontano 1982, giunta qualche tempo dopo in Italia. A partire da oggi al costo di 35€ su Amazon è possibile acquistare la serie completa in DVD.

Anime Factory è lieta di proporre uno dei cartoni più amati di sempre. Tratto dal Manga del prolifico e geniale autore Hideo Azuma (Nanako SOS-NANÀ SUPERGIRL).

Caratteristiche del Bluray

Schermo : 1,33:1/4:3

: 1,33:1/4:3 Lingue : Italiano 1.0 / Giapponese 1.0

: Italiano 1.0 / Giapponese 1.0 Sottotitoli : Italiano

: Italiano Durata: 1150 minuti

Sinossi