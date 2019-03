Devil May Cry: La serie completa in Bluray di Anime Factory e Kochmedia

In concomitanza con il lancio di Devil May Cry 5, Anime Factory e Kochmedia lanciano la Serie Animata Completa in Bluray dell’omonimo videogioco sviluppato da Capcom, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Devil May Cry: La Serie Animata Completa disponibile in Bluray

L’edizione Bluray è suddivisa in 2 dischi contenenti tutti gli episodi della mini serie con l’aggiunta come sempre di contenuti extra come l’intervista a Toshiyuki Morikawa (la voce originale di Dante), trailer e sigle originali.

Naturalmente oltre i dischi troverete il booklet esclusivo composto da 40 pagine con interviste, curiosità, fondali e disegni preparatori. La serie animata è composta da 12 episodi prodotti da Madhouse e trasmessi per la prima volta nel 2007, ispirati al celebre videogioco.

La serie debuttò in Italia con i primi 3 episodi il 20 gennaio 2008 in occasione del Future Film Festival. Yamato Video acquisto i diritti per la trasmissione in prima visione sul canale Man-Ga di Sky dal 1° Luglio al 19 Settembre 2010 e successivamente nel canale Youtube della stessa.

Oggi a distanza di anni possiamo mettere le mani sull’edizione Home Video in Bluray su gentile concessione di Anime Factory e Kochmedia, una vera chicca per gli appassionati del videogioco firmato Capcom, lanciato in concomitanza con l’uscita del quinto capitolo della serie.

Devil May Cry è nato inizialmente come un videogioco, debuttò nel lontano 2001 su PS2 e fu una delle esclusive dell’epoca più note su console Playstation. Nel corso degli anni furono prodotti ulteriori titoli giungendo anche su altre piattaforme.

Lo scorso anno Capcom lanciò una collection contenente tutti i capitoli della serie rimasterizzati, per offrire ai nuovi giocatori la possibilità di conoscere Dante e ai veterani di rivivere le vecchie avventure in vista dell’arrivo di Devil May Cry 5.

Caratteristiche tecniche del Bluray

Schermo : 1.77:1 (1080p / 23.98 fps)

: 1.77:1 (1080p / 23.98 fps) Lingue : Italiano Dolby True HD Ex 6.1 / Giapponese Dolby True HD Ex 6.1

: Italiano Dolby True HD Ex 6.1 / Giapponese Dolby True HD Ex 6.1 Sottotitoli : Italiano

: Italiano Durata: 300 minuti

Sinossi