Gantz: La serie completa in DVD di Kochmedia

Lo scorso mese vi abbiamo anticipato le uscite DVD e Bluray di Anime Factory (Kochmedia) per Marzo 2019, da oggi e per i prossimi 3 giorni vi parleremo di alcune serie animate distribuite da Anime Factory (Kochmedia), la quale ci ha gentilmente come sempre, concesso un campione per le Recensioni.

Gantz: La serie completa di Kochmedia

Gantz arriva in DVD con la Serie Completa suddivisa in 2 cofanetti, dove al loro interno vi sono 3 DVD ciascuno, contenenti non solo gli episodi dell’Anime ma anche i seguenti contenuti:

DVD 1

Sigle originali giapponesi testa e coda

Intervista speciale al regista Ichiro Itano

Intervista al doppiatore di Kei Kurono

DVD 2

Conferenza tra i doppiatori della serie – prima parte

Conferenza tra i doppiatori della serie – seconda parte

DVD 3

Making of dei fondali in 3D

Trailer Gantz (Versione internazionale)

DVD 4

Conversazione tra doppiatori e il direttore del suono

DVD 5

I segreti delle immagini cult

Trailer versione speciale

DVD 6

Grande raccolta delle immagini extra del DVD

Oltre i 6 DVD come sempre troverete 2 Booklet esclusivi di 32 pagine contenenti la guida completa ad ogni episodio, approfondimenti, interviste e una grande enciclopedia con tutti i dettagli sugli alieni.

La serie completa in DVD è senza censure, per tanto è la versione integrale dell’Anime.

Gantz è un Manga ideato da Hiroya Oku. Il primo capitolo debuttò in Giappone nel 2000 tramite la rivista Weekly Young Jump di Shueisha, mentre la serie si è conclusa nel 2013 con 383 capitoli suddivisi in 37 volumi.

In Italia il Manga è giunto grazie a Planet Manga. Già nel 2004 venne realizzata la serie animata composta da 26 episodio suddivisi in due stagioni, seguita da un lungometraggio in computer grafica, live action, light novel e ulteriori Manga.

L’opera è stata fino al 2011 una delle più vendute in Giappone. A partire da questo mese è disponibile in DVD mentre da qualche tempo la serie è visionabile in Streaming tramite la piattaforma Netflix.

Sinossi

Kei Kurono e Masaru Kato, amici d’infanzia, muoiono insieme in un incidente. Una copia dei loro corpi viene “richiamata” in un appartamento spoglio dove si trovano anche altre persone inspiegabilmente tornate dalla morte. Lì il Gantz, una misteriosa sfera nera, fornisce ad ognuno di loro una missione: l’eliminazione di creature aliene. Alla fine di ogni missione, i partecipanti ricevono un punteggio dalla sfera, che darà poi un non precisato “premio” a chiunque riuscirà a raggiungere 100 punti. Ma cosa avverrà realmente a colui o colei che raggiungerà tale punteggio?

Gantz è tratto dal Manga di Hiroya Oku, la serie permette di far vivere agli spettatori l’incubo dal quale sembra impossibile svegliarsi.