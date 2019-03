Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: Recensione e Trailer

Il 15 Novembre 2018 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arrivò nei Cinema, oggi su gentile concessione Warner Bros, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione sull’edizione Home Video Bluray, la quale sarà disponibile a partire dal 14 Marzo 2019.

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald Recensione

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald riprende il precedente titolo della saga e allo stesso tempo introduce lo spettatore nel mondo di Harry Potter che abbiamo imparato a conoscere negli 8 film suddivisi in 7 capitoli, i quali hanno accompagnato la crescita di molti.

I crimini di Grindelwald assume dunque un’aspetto più oscuro rispetto al precedente. Il malvagio di turno è di nuovo a piede libero, pronto a radunare i suoi seguaci per dare il via ad uno scontro tra babbani (umani non dotati di magia) e maghi.

A distanza di 20 anni circa dalla nascita della saga Harry Potter, J.K. Rowling porta sul grande schermo la magia e le ambientazioni della serie, dal celebre castello di Hogwards ad un Silente giovane e inesperto.

Oltre all’introduzione di Albus nella serie Animali fantastici, gli autori portano sul grande schermo i celebri Nagini e Leta Lestrange, suddividendo i protagonisti in due gruppi, i buoni e cattivi, fungendo da infarinatura a quanto vedremo nel corso dei capitoli successivi.

Che Animali fantastici sia il prequel di Harry Potter è risaputo, per tanto dopo gli eventi narrati nel capitolo introduttivo, è tempo di voltare pagina ed abbracciare il mondo magico conosciuto con una delle saghe più amate, dall’introduzione dei personaggi citati ad ambientazioni e tematiche.

I fan della serie Harry Potter troveranno sicuramente di proprio gradimento I crimini di Grindelwald, dove Johnny Deep ricopre un ruolo chiave, dopo una fugace comparsa al termine di Animali Fantastici e dove trovarli.

Oseremmo dire di come I crimini di Grindelwald sia una fase preparatoria a cosa lo spettatore si ritroverà nei capitoli successivi, un pò come un giocatore di scacchi che sistema le pedine sulla scacchiera in vista della prossima partita, suddividendo le pedine che in questo caso sono i personaggi, in due differenti fazioni.

Ottima l’interpretazione dei protagonisti nonostante sia ancora presto per legarsi agli stessi, dimenticando per un secondo la vera identità di Grindelwald e focalizzandoci sul personaggio piuttosto che un Deep che molti amano.

Si passa dunque da ambientazioni tradizionali a scenari più fantasy, grazie all’introduzione del regno dei maghi e del castello di Hogwards.

Il nuovo film della saga ci trasporta nel 1927 in ambientazioni come New York, Londra e Parigi, dove il mago oscuro evaso dalla prigione cerca di reclutare dei seguaci per affrontare Silente. Grindelwald non ha il carisma di Voldemort ma il personaggio risulta allo stesso tempo affascinante e oscuro.

Possiamo definirlo come il villain per eccellenza, al quale Silente è rimasto legato per diversi anni fino agli eventi che tutti noi conosciamo, avvenuti diversi anni più tardi, dopo tutto si sa che Animali Fantastici è il prequel di Harry Potter.

J.K Rowling in Animali Fantastici tocca tematiche come la necessità di agire e il dovere mortale di compier delle scelte, ambientando la saga in un momento storico che vede la nascita dei totalitarismi.

Con lo spettro della Seconda Guerra Mondiale alle porte, I crimini di Grindelwald getta le basi per l’evolversi della saga che secondo quanto si vocifera di concluderà con il quinto capitolo.

Contenuti dell’Home Video

Esplora il magico mondo creato da J.K Rowling e portato in vita sul grande schermo da straordinari talenti e scoprti quali attori erano fan prima di diventare maghi della saga. Scopri i sorprendenti segreti che si celano dietro i momenti più importanti del film oltre le Scene eliminate.

Caratteristiche dell’Home Video

Video : 1080p 16×9:2:4:1 / 4K

: 1080p 16×9:2:4:1 / 4K Audio : DTS-HD Master Audio italiano 5.1 / Dolby Digital Inglese 5.1 / Spagnolo 5.1 / Slovacco 5.1 / Russo 5.1 / Ceco 5.1 / Dolby Atmos True HD Inglese

: DTS-HD Master Audio italiano 5.1 / Dolby Digital Inglese 5.1 / Spagnolo 5.1 / Slovacco 5.1 / Russo 5.1 / Ceco 5.1 / Dolby Atmos True HD Inglese Sottotitoli : Danese, Estone, Finlandese, Greco, Islandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Spagnolo, Slovacco, Ceco e Non udenti italiano e inglese

: Danese, Estone, Finlandese, Greco, Islandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Spagnolo, Slovacco, Ceco e Non udenti italiano e inglese Audio del disco Bonus: Inglese con sottotitoli in italiano e molte altre lingue

Sinossi

Dopo che il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione, il Magizoologo Newt Scmander viene reclutato di nuovo dal professore di Hogwarts Albus Silente. Trovandosi di fronte a pericoli imprevisti, New deve trovare un modo per fermare Grindelwald, il cui piano di riunire dei maghi prosegue per governare su tutti gli esserti non magici minaccia di dividere l’intero mondo magico.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald Trailer