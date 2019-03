Universal Pictures al Cartoonmics 2019

Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà presente a Cartoomics 2019 – Movies, Comics & Games – con un programma ricchissimo di imperdibili appuntamenti dedicati al grande cinema per adulti e bambini, in programma all’interno dello Spazio Incontri e dello Spazio Kids Univision Days del Festival.

Si comincia il venerdì 8 presso lo Spazio Kids Univision Days con un evento speciale Illumination Entertainment, nel corso del quale durante tutta la giornata si susseguiranno le proiezioni dei successi di animazione Universal, con la saga di Cattivissimo Me e I Minion, la hit globale Sing e l’amatissimo Pets, di cui è in arrivo il sequel sul grande schermo durante l’estate.

Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà inoltre presente alle 14.00 presso lo Spazio Incontri per gli Univision Days, dove in occasione dell’uscita il 20 marzo in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD del film Il Grinch viene presentato il dietro le quinte del mondo Illumination Entertainment, con un intervento sul palco di Simone Giorgi, Senior Product Manager – Animation di Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Durante la giornata di sabato 9, Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà protagonista con un evento speciale Dreamworks, con le proiezioni mattutine di Dragon Trainer, Trolls e Baby Boss per fare il pieno di animazione di qualità per grandi e piccini.

Il programma si concluderà domenica 10 marzo con gli incontri degli Univision Days, con due imperdibili appuntamenti. Alle ore 13.30, in collaborazione con Ghostbusters Italia, avrà luogo la celebrazione per i 35 anni della franchise più spaventosa e divertente di sempre, con un intervento del Senior Product Manager – Franchise di Universal Pictures Home Entertaiment Italia.

Subito dopo, alle 15.30, si racconterà la grande avventura scientifica in occasione dei 50 anni dall’allunaggio attraverso le immagini del film First Man – Il primo uomo, insieme ad altri. Sul palco interverrà Andrea Valentini, Product Manager New release di Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il divertimento con Universal Pictures Home Entertainment Italia non si ferma qui: a Cartoomics 2019 sarà presente con una collaborazione da paura con Umbrella Italian Division. I due stand agiranno in sinergia per realizzare un gioco speciale per i fan di Resident Evil! Umbrella Italian Division, infatti, organizzerà un gioco a tappe davvero speciale, per cui Universal Pictures Home Entertainment Italia metterà in palio 5 cofanetti completi della saga cinematografica. Da non perdere!