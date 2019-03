Pokèmon: Il Trailer della nuova stagione della serie animata

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo in Italia su K2 della 22ᵃ stagione, Sole e Luna – Ultraleggende, della amatissima serie animata Pokémon. I due iconici protagonisti, Ash e Pikachu, continuano le loro avventure nella regione tropicale di Alola, incontrando nuovi personaggi e scoprendo tanti Pokémon.





Ash ha completato tre delle quattro Grandi Prove nella regione di Alola e, per lui e per i suoi compagni di scuola, le avventure non sembrano finire mai, tra la caccia ai numerosi Cristalli Z, ai tanti nuovi amici Pokémon e all’emozionante Surf Mantine!

Nella veste di Ultraprotettori, gli studenti della Scuola di Pokémon si imbarcano nella missione di proteggere il Parco del Vulcano Wela. Ash incontra anche un nuovo rivale, Hau, che con il suo Dartrix darà a Rowlet del filo da torcere.

Le avventure non mancheranno nemmeno per il Pokédex Rotom quando i nostri eroi visiteranno il set del suo programma TV preferito, mentre il sogno del Professor Kukui di creare una Lega Pokémon ad Alola potrebbe diventare presto realtà…



In Italia, il primo episodio della serie animata Pokémon Sole e Luna – Ultraleggende debutterà su K2 il 4 maggio 2019 alle 9:00 (ora locale).