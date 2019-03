Warner Bros: Le uscite Home Video DVD e Bluray di Aprile 2019

Concludiamo per oggi le nuove uscite Home Video DVD e Bluray di Aprile 2019 con Warner Bros, a seguire data di uscita, formati e tutto quello che c’è da sapere.

Tutte le uscite Warner Bros in Home Video di Aprile 2019

Titolo: Aquaman

Aquaman Formati: DVD / Bluray / Bluray 4K

DVD / Bluray / Bluray 4K Genere: Azione / Avventura / Fantascienza

Aquaman rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita, per scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re. Data di uscita: 30 Aprile 2019

In occasione dell’uscita del film, Warner Bros commercializzerà lo stesso giorno i film DC Universe da collezione con un poster in omaggio per ogni DVD.

Titolo: Il testimone invisibile

Il testimone invisibile Formati: DVD

DVD Genere: Thriller

Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa. L’emergere di un testimone chiave e l’imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l’avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità. Data di uscita: 18 Aprile 2019

Titolo: Amici come prima

Amici come prima Formati: DVD

DVD Genere: Commedia

Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell’hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un’intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell’hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità? Data di uscita: 18 Aprile 2019