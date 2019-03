Solo A Star Wars Story: Recensione e Trailer

A Dicembre 2019 salvo imprevisti arriverà al Cinema il nono episodio della serie Star Wars, nell’attesa vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dell’ultima pellicola cinematografica del franchise, dedicata ad Han Solo (Ian Solo o Jan Solo) intitolata appunto Solo A Star Wars Story, una spinoff incentrato sul passato dell’iconico personaggio e dell’incontro con Chewbecca.

Solo A Star Wars Story Recensione

Dopo l’uscita nei Cinema lo scorso Maggio, Solo A Star Wars Story è disponibile da qualche mese anche in Bluray e DVD per gli amanti della saga e collezionisti, arricchendo la già generosa schiera di titoli della serie tra spinoff e capitoli principali.

Solo è disponibile per l’acquisto su AMAZON anche nei formati 3D e 4K, il primo dedicato a coloro che vogliono gustarsi il film con effetti speciali tridimensionali tramite l’uso di occhiali e visori, il secondo invece per chi preferisce una risoluzione maggiore su televisori supportati.

Solo A Star Wars Story è ambientato molti e molti anni prima gli eventi del primo episodio della saga, dove assistiamo al passato di Han Solo, dalle prime spedizioni al celebre incontro con Chewbecca ed altri iconici personaggi del franchise, che oggi conosciamo e con il quale molti di noi sono cresciuti.

Milioni di persone sono ridotte in miseria a causa del Sindacato del Crimine il quale la fa da padrone nelle varie galassie del cosmo, attraverso il contrabbando di profughi, schiavi e carburante. Un giovane Han sopravvive per le strade di Corellia commettendo dei furti allo scopo di acquistare la sua libertà e quella dell’amata Qi’ra.

Fallito il colpo, Qi’ra viene catturata mentre Han riesce a fuggire dagli imperiali arruolandosi nell’accademia di volo, al fine di tornare su Corellia a salvare la sua amata, ed è qui che iniziano le avventure di un giovane Han alle prese con la minaccia intergalattica dell’epoca.

Solo A Star Wars Story permette sia ai nuovi che vecchi fan della saga di scoprire il passato di Solo, dall’incontro con il co-pilota Chewbecca al Millennium Falcon, astronave che ha da sempre caratterizzato l’iconico personaggio.

Han Solo metterà a disposizione il suo mercantile per una missione ad alto rischio. Come ogni film della saga non mancano navi spaziali, soldati imperiali e scontri all’ultimo colpo, con esilaranti battute ed un’interpretazione di Han diversificata seppure in parte, dal personaggio che abbiamo conosciuto con la saga principale.

A differenza di Rogue One, Solo può essere etichettato come un western spaziale il cui tema principale è la costante guerra tra organizzazioni criminali e bande di delinquenti, dove i cavalli vengono sostituiti dalle astronavi in grado di saltare a velocità iperluce e dove l’azione è di casa.

Nonostante i problemi riscontrati durante la lavorazione del film, Solo A Star Wars Story riesce ad intrattenere gli spettatori per l’intera durata, suddividendo egregiamente azione e momenti esilaranti, recuperando l’atmosfera e lo spirito dello Star Wars originale.

Un lavoro decisamente diverso dall’opera creata da George Lucas 40 anni fa ma che riesce a dare il giusto tributo ad una delle saghe più amate, rendendo addirittura lo stesso Millennium Falcon fulcro principale della trama.

Contenuti dell’Home Video

La versione Bluray include 2 dischi, il primo dedicato al film, il secondo invece ai contenuti sepciali ossia:

Tavola rotonda con regista e cast

Kasdan sul Kasdan

Ricreare il Millennium Falcon

Fuga da Corellia

La rapina al treno

Squadra Clube

Diventare un droide: L3-37

Canaglie, droidi, creature e carte: Benvenuti a Fort Ypso

Nel maelstrom: la rotta di Kessel

Scene eliminate

Caratteristiche dell’Home Video

Video : 1080p /19×9/2.39:1 o 4K a seconda della versione acquistata

: 1080p /19×9/2.39:1 o 4K a seconda della versione acquistata Audio : Dolby Digital Plus 7.1 italiano / DTS-HD MA 7.1 Inglese / DTS Digital Surround 5.1 Spagnolo

: Dolby Digital Plus 7.1 italiano / DTS-HD MA 7.1 Inglese / DTS Digital Surround 5.1 Spagnolo Sottotitoli : Italiano, Inglese per non udenti, Spagnolo, Greco e Portoghese

: Italiano, Inglese per non udenti, Spagnolo, Greco e Portoghese Audio del disco Bonus: Inglese con sottotitoli in italiano e molte altre lingue

Sinossi

Sali a bordo del Millennium Falcon e mettiti in viaggio verso una galassia lontana lontana in….. Solo: A Star Wars Story! Tra avventure rocambolesche nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbecca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Solo A Star Wars Story Trailer