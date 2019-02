Beverly Hills 90210 torna con un revival su Netflix

Chi non è cresciuto con Beverly Hills 90210? A partire dall’estate 2019 la celebre serie tornerà con un revival o reboot che dir si voglia, composto da soli 6 episodi visionabili su Netflix.

Il presidente di FOX Entertainment Michael Thorn ha dichiarato:

Beverly Hills 90210 ha contribuito all’evoluzione della cultura pop su una generazione. La potente eredità che ci ha lasciato è molto importante per il nostro network, storie coraggiose non raccontate altrove e personaggi più grandi della vita vera, siamo onorati di riportare l’amato cast originale.

La nuova serie composta da 6 episodi, i quali vedranno la partecipazione del cast originale, sarà disponibile nel corso dell’estate su Netflix, non ci è dato di sapere se potremo visionarla anche in Italia in concomitanza con gli USA oppure no.

Nel cast ritroveremo dunque:

Jennie Garth (Kelly Taylor)

Tori Spelling (Donna Martin)

Jason Priestley (Brandon Walsh)

Ian Ziering (Steve Sanders)

Brian Austin Green (David Silver)

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman)

Il revival riporterà alla luce vecchi rancori mai sopiti e amori non confessati. All’appello mancheranno Shannen Doherty (Brenda) e Luke Perry (Dylan), i quali potranno unirsi in future serie qualora lo ritenessero opportuno.

A condurre il nuovo 90210 vi sono Mike Chesseler e Chris Alberghini, gli stessi che lavorarono alla serie originale, mentre la produzione esecutiva è affidata a Ghen Maynard di CBS TV Studios. Prima di lasciarvi al Teaser Trailer, vi ricordiamo che la serie originale andò in onda per 10 stagioni dal 1990 al 2000 con un revival che durò 5 stagioni dal 2008 al 2013.