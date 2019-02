MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES: Sconti nei Cinema con l’acquisto del Manga

Siete anche voi impazienti per l’arrivo in Italia del primo film tratto dall’amatissimo MY HERO ACADEMIA? Allora tenetevi pronti, perché in occasione dell’uscita del film MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES e grazie alla collaborazione con Nexo Digital, i seguenti volumi acquistabili in fumetteria saranno dotati di una fascetta che garantirà un ingresso ridotto nei cinema per assistere alla proiezione del film il 23 e 24 marzo.

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 2 disponibile dal 6 febbraio

disponibile dal 6 febbraio VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 3 disponibile dal 13 marzo

disponibile dal 13 marzo MY HERO ACADEMIA n.18 disponibile dal 27 febbraio

UN GRANDE SUCCESSO FINALMENTE NEI CINEMA ITALIANI!

Il film MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES è il primo lungometraggio tratto dall’apprezzatissimo manga di Kohei Horikoshi, edito in Italia da Edizioni Star Comics. Dopo il grande successo avuto nei cinema giapponesi e americani, dove ha registrato dei risultati davvero incredibili, sta per arrivare finalmente anche nel nostro paese.

La storia sarà caratterizzata dalla presenza di nuovi personaggi e vecchie conoscenze. Seguiremo in particolare le vicende di All Might che, insieme agli altri personaggi, parteciperà a una fiera scientifica di grande rilievo su una immensa città galleggiante. Durante l’evento, però, appariranno dei misteriosi individui che minacceranno la società degli eroi, e soltanto All Might sarà in grado di risolvere la situazione.

Come andrà a finire?

Prima di scoprirlo al cinema, vi consigliamo di accaparrarvi una delle fascette contenute nei volumi in uscita a febbraio e marzo per assicurarvi un ingresso ridotto!