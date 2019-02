Adrian torna a Settembre/Ottobre per problemi di salute di Celentano

Dopo un debutto tutt’altro che positivo per la serie animata Adrian di Adriano Celentano, arriva la conferma ufficiale del rinvio della messa in onda degli ultimi episodi a Settembre/Ottobre 2019, a causa di problemi di salute di Celentano.

Adrian slitta all’Autunno 2019

La serie composta da 9 episodi di cui 4 trasmessi su Canale 5 durante lo show Aspettando Adrian, si concluderà in Autunno. La serie inizialmente prevista ogni lunedì e spostata successivamente al martedì, si ferma definitivamente a causa di alcuni problemi di salute che hanno colpito Adriano Celentano, il quale non potendo essere presente allo show ha deciso di sospendere la serie fino a Settembre/Ottobre.

Lo show Aspettando Adrian proseguirà, contrariamente alle voci che davano la sola messa in onda degli episodi, a causa dello scarso successo ottenuto, ma dovremo attendere l’Autunno per vedere come l’orologiaio/ la volpe e il finto gobbo concludere la storia di Adrian.

Sulla pagina Facebook ufficiale di Adrian è stato riportato:

Clan e Mediaset comunicano che “per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano” le ulteriori cinque puntate di “Adrian” vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. “Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente. Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste

Mediaset assicura che il lungo periodo di convalescenza di Celentano gli permetterà di essere presente nelle ultime 5 puntate dello show televisivo. Non ci resta che attendere.