Adrian: La Mediaset cancella la serie?

Dopo il quarto Episodio di Adrian, Celentano decise di sospendere temporaneamente la serie per problemi di salute. La quinta puntata di Adrian doveva andare in onda la prossima settimana, ma a quanto pare non sarà così, in quanto Adrian è totalmente scomparso dal palinsesto della Mediaset.

Adrian è stato cancellato?

Inizialmente prevista come serie composta da 26 episodi della durata di 22 minuti l’uno, fu ridotta durante la lavorazione a 9 episodi della durata di 70 minuti circa. Adrian è andato in onda per 4 puntate non ricevendo l’accoglienza sperata dal pubblico, ritrovandosi di fronte un calo di spettatori ad ogni episodio.

Realizzato con la collaborazione di Milo Manara e di alcuni disegnatori provenienti da Africa, Asia ed Europa, la serie è stata messa a tacere inizialmente per un problema di salute di Celentano, e di recente a causa della cancellazione della stessa da parte di Mediaset, dovuta proprio ai pessimi ascolti, o almeno questo è quanto si vocifera.

Dal lunedì la serie fu spostata al martedì, il quinto Episodio atteso dai pochi che seguono la serie non andrà più in onda, almeno per ora. Celentano comunicò poco tempo fa della messa in pausa della serie per problemi di salute, prendendosi 2 settimane, ma pare che sia stata solo una trovata per rimediare ad un errore colossale iniziato con la pessima propaganda pubblicitaria in TV.

L’orologiaio e la volpe torneranno un giorno sulla Mediaset? Solo il tempo potrà dirlo.