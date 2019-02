Adventure Time: L’ultima avventura nel Bluray di Kochmedia

Quest’oggi ci distacchiamo dal mondo degli Anime distribuiti da Kochmedia per parlarvi di Vieni Insieme a Me, l’epica conclusione della serie Adventure Time disponibile in Bluray.

Adventure Time si conclude in Bluray con Vieni Insieme a Me

Dopo 9 stagioni e ben 8 anni di programmazione, una delle serie più amate dal pubblico giunge alla fine, ci stiamo riferendo ad Adventure Time, il cui ultimo Episodio intitolato Vieni Insieme a Me è stato trasmesso lo scorso anno e da questo mese è disponibile anche in Home Video Bluray.

Correva il 5 Aprile 2010 quando la serie debuttò per la prima volta in USA, ottenendo il successo sperato e meritato, al punto da conquistare un posto speciale su varie emittenti televisive, giungendo anche da noi qualche tempo più tardi.

Adventure Time narra la storia di Finn, Jake, Marceline e la Principessa Gommarosa, la cui missione è quella di salvare la Terra di Ooo da mostri e creature pericolose e spaventose.

La serie è incentrata per lo più su Finn e il suo migliore amico Jake, quest’ultimo un cane in grado di assumere qualsiasi forma. A seguito di una catastrofe nucleare chiamata la Guerra dei Funghi, Finn risulta essere uno dei pochi esseri umani sopravvissuti sulla Terra, oramai popolata da creature bizzarre come il Re Ghiaccio, la vampira Marceline, la Principessa Gommarosa e Marisol.

Il Bluray di Adventure Time Vieni Insieme a Me distribuito da Kochmedia è racchiuso in una confezione di cartone, dove al suo interno ne è presente una seconda contenente sia il Bluray che un libretto cartaceo spillato, il quale racchiude le schede tecniche dei personaggi della serie animata, da caratteristiche come sesso, età, specie ed occupazione alle abilità, oltre naturalmente i disegni.

L’ultimo episodio è suddiviso in 14 capitoli, i quali possono essere selezionati tramite l’apposita voce nel menù principale del disco.

Caratteristiche del Bluray

Lingue: Italiano 2.0 DT-HD Master Audio / Inglese 2.0 DTS- HD Master Audio

Menù: Italiano

Sottotitoli: Italiano

Durata: 186 minuti circa

Risoluzione: 1920 x 1080 pixel a 25 frame al secondo

Sinossi