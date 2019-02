Jin-Roh – Uomini e Lupi: Il Bluray di Kochmedia

Jin-Roh è disponibile da questo mese in Bluray, ed oggi su gentile concessione di Kochmedia vogliamo condividere con voi quello che c’è da sapere a riguardo, nel caso in cui foste interessati ad acquistarlo.

Jin-Roh – Uomini e Lupi disponibile in Bluray

Jin-Roh è un film d’animazione giapponese del lontano 1999, diretto dal regista Hiroyuki Okiura e basato sull’opera di Mamoru Oshii. Il film è giunto in italia per la prima volta in DVD nel 2004 grazie a Yamato Video, oggi possiamo beneficiare dell’edizione Bluray su distribuzione Kochmedia.

La storia è ambientata nel Giappone degli anni 70, con numerosi riferimenti ai temi politici. Il film è noto per delle proteste studentesche che avvennero in quell’epoca, alle quali parteciparono due esponenti dell’animazione giapponese, Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Jin-Roh vede lo spettatore alle prese con un Giappone influenzato dalla Germania nazista. Il film è il terzo episodio della trilogia di lungometraggi ispirati alla Kerberos saga che iniziò nel 1987 con un film in bianco e nero, adattato poi a Manga, live action, programmi radio e film d’animazione.

Dal punto di vista temporale la sceneggiatura lo rende il primo episodio, raccontando gli eventi precedenti alla rivolta Kerberos. La direzione artistica si distacca dal Manga a differenza di armi e veicoli rimasti invariati.

Jin-Roh fu inizialmente pensato come un live action ma successivamente fu deciso di trasformarlo in un lungometraggio Anime, realizzato in collaborazione con l’autore di Ghost in the Shell.

Il Bluray è suddiviso in 2 dischi, uno contenente il film e l’altro dedicato ai contenuti extra, con l’aggiunta di un piccolo libricino cartaceo contenente i bozzetti preparatori ed informazioni sull’opera e trama, con una copertina reversibile.

Il tutto racchiuso in una custodia in cartone, tipica degli Anime in Bluray distribuiti da Kochmedia.

Sinossi